Tampones y compresas o toallitas por valor de 28 millones de dólares anuales serán distribuidos en centros de salud, farmacias y otros lugares públicos. Se realizó una prueba piloto en la región de Aberdeen y ahora se aplicará en todo el territorio.

Durante el debate, la diputada Monica Lennon, defensora de la propuesta de ley, afirmó ese era “un momento importante para normalizar la menstruación en Escocia y enviar una señal real a la gente del país sobre cómo de en serio se toma este gobierno la igualdad de género”.

En Reino Unido, los productos sanitarios tienen un 5 % de IVA, impuesto que David Cameron, ex primer ministro, prometió eliminar en 2016. “¿Por qué en 2020 el papel higiénico es considerado una necesidad pero los productos relacionados con la menstruación no? Ser penalizado fiscalmente por tus funciones biológicas no es justo ni igualitario”, afirmó la diputada Allison Johnstone.

En España, los productos de higiene femenina están gravados con un 10% de IVA, y la conocida como ‘tasa rosa’ es la que denuncia un precio más elevado en los productos destinados a mujeres como cuchillas de afeitar o productos de higiene.

En 2018, Escocia ya fue la primera región del mundo en distribuir productos sanitarios gratuitos en escuelas, institutos y universidades. Estas medidas buscan dar acceso a las personas con poco recursos a productos sanitarios básicos necesarios para la vida cotidiana.

Fuente: Telefe Noticias