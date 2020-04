España sumó hoy 551 muertos por coronavirus, un ascenso que sitúa la cifra total de víctimas fatales en 19.130. Parelamente hubo 5.183 contagios nuevos, con lo que ya son 182.816 los casos confirmados desde que comenzó la pandemia.



Por otro lado, 3.944 personas más recibieron el alta médica en las últimas 24 horas, elevando el total de curados hasta las 74.797 personas, según el último balance del Ministerio de Sanidad.



"Aunque la tendencia siga siendo de estabilización y descendente, tenemos que seguir lamentando víctimas mortales", dijo hoy Fernando Simón, el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias de España.



Tal como aseguró en la jornada previa, el experto del gobierno remarcó que "incrementar las pruebas está haciendo subir los casos", y que, "en algunas ocasiones, son personas que tuvieron la enfermedad hace tiempo y otros son asintomáticos".



Esto supone, según Simón, "un reto de comunicación", ya que dificulta la lectura que se hace de los nuevos datos, pero es también "una buena noticia" porque se están haciendo 40.000 test, por día, duplicando la capacidad de diagnóstico.



No obstante, los nuevos datos sobre la evolución de la epidemia llegaron hoy marcados por la polémica, ya que no incluyen a todos los fallecidos por Covid-19 registrados por las autoridades de la norteña región de Cataluña en las residencia de ancianos y en domicilios privados.



En Cataluña, la segunda zona más afectada por la pandemia detrás de Madrid, los fallecidos en los hospitales son 3.855 personas, tal como reflejan las cifras del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, la cifra total de muertos contabilizados por la región se elevó hoy a 7.097.



Por su parte, la Comunidad de Madrid, oficialmente la zona con mayor incidencia del virus, registró 6.877 fallecidos por coronavirus, aunque solo cuenta a los muertos en los hospitales siguiendo el criterio del Ejecutivo central en función de directrices de organismos europeos. Por ello, la cifra también sería bastante más alta ya que las propias autoridades madrileñas detectaron 4.750 fallecidos en geriátricos desde mediados de marzo hasta principios de abril, de los cuales solo 781 figuraban en las estadísticas de Covid-19.



En este sentido, el vicepresidente madrileño, Ignacio Aguado, consideró "razonable" el nuevo método de cálculo de Cataluña, tras considerar que la situación ya es "bastante dramática" como para "intentar edulcorarla un poco con una guerra de cifras que no corresponde".



"Tenemos que discutir con las comunidades los datos procedentes de funerarias y residencias porque no tenemos seguridad de si tienen un diagnostico previo de coronavirus", respondió Simón.



"Cada día la cifra de curados es más alta; se lo debemos a los profesionales de salud que están realizando una labor extraordinaria", aseguró por su parte el Ministro de Sanidad, Salvador Illia, en una nueva comparecencia en comisión parlamentaria.



Illia reiteró que las medidas de confinamiento que están en marcha desde que se declaró el estado de alarma el 14 de marzo, permitieron que España haya "alcanzado el pico de contagios" y ahora se este "doblegando la curva", aunque aún "quedan semanas muy difíciles".



"Aunque la presión disminuyó (en el sistema sanitario) debemos mantener las capacidades instaladas mientras exista riesgo de brote", señaló el ministro, quien también reafirmó el compromiso del gobierno de que "tan pronto sea posible", en la fase de "desescalada" que comenzaría a partir del 26 de abril, "los niños puedan salir de forma ordenada a la calle".

Fuente: Télam