En España

El ocio nocturno da este lunes un paso más hacia la nueva normalidad con el alivio de medidas restrictivas en varias comunidades autónomas que, con los avances en la campaña de vacunación, han mejorado su situación epidemiológica del coronavirus.

Tras la modificación de la declaración de actuaciones coordinadas que imponía obligaciones en el sector en toda España, el Consejo Interterritorial de Salud ha concedido libertad a las comunidades para eliminar las medidas fijadas en la hostelería, el ocio nocturno y los eventos multitudinarios.

Por ejemplo, en Andalucía permite que en los 'pubs' y discotecas de distritos que pasen al nivel 1 de alerta las personas puedan acudir a las pistas de baile al aire libre, con mascarilla y hasta las 2.00 horas.

En Galicia los locales de ocio nocturno siguen cerrados al público, cuya apertura está prevista, inicialmente, a partir del 1 de julio.

La Comunidad de Madrid abre el ocio nocturno este lunes hasta las 3.00 horas, aunque sin poder aceptar nuevos clientes desde las 2.00, y con un aforo del 50% en el interior y de un 75% en el exterior.

Se permite el servicio en barra, aunque únicamente para recoger bebidas, y solo pueden utilizarse las pistas de baile al aire libre.

El Gobierno madrileño ha precisado que esta previsión para la reapertura depende de la monitorización y revisión de la situación epidemiológica y que los locales deben mantener tanto la distancia social como el uso de mascarilla, además de promover el lavado frecuente de manos y la ventilación cruzada.

En Francia

El Gobierno francés anunció hoy que las discotecas podrán reabrir sus puertas el próximo 9 de julio tras una larga espera para el golpeado sector, que debió a cerrar a causa de la pandemia de coronavirus.



Las autoridades, al dar a conocer la fecha de reapertura, matizaron no obstante que aquellos que quieran acudir tendrán que presentar "pruebas sanitarias", como un test negativo de Covid-19 o un certificado de vacunación.



La decisión fue anunciada públicamente tras una reunión en el Palacio del Elíseo entre el presidente francés, Emmanuel Macron, y representantes del sector, informó la agencia de noticias Europa Press.



El anuncio aclaró que los clientes no podrán realizarse un test delante del establecimiento sino que será necesario planificar la realización de la prueba con antelación.



La mascarilla no será obligatoria en el interior de los recintos y el aforo fue fijado al 75%.



Representantes del sector calificaron la medida como un "respiro" y destacaron en un comunicado que la decisión es "un buen mensaje que ayudará a frenar las fiestas privadas donde los jóvenes corren más peligro".



Según los dos sindicatos mayoritarios en Francia, de 1.600 discotecas en Francia, 152 habían cerrado definitivamente a finales de marzo de 2021 por dificultades financieras y el 25% presenta problemas para cumplir con el protocolo sanitario, en especial por el sistema de ventilación.



Los conciertos, en tanto, volverán a Francia el 30 de junio, según lo acordado también en la reunión, que contó con la presencia de la ministra de Cultura francesa, Roselyne Bachelot, y el ministro delegado, Alain Griset, encargado de la pequeña y mediana empresa.



Los datos oficiales que publica el Ministerio de Salud indican que el país contabiliza 5,75 millones de casos conformados y 110.738 muertes por el coronavirus.



Unos 31,9 millones de personas ya fueron inoculadas con al menos una dosis de la vacuna anticovid, lo que representa el 47,06% de la población total del país.