Tras el anuncio del dictador Nicolás Maduro de romper relaciones con Estados Unidos, el Departamento de Estado norteamericano ordenó este jueves a su personal diplomático "no esencial" retirarse de Venezuela por cuestiones de seguridad.

No obstante, Washington aclaró que la embajada en Caracas permanecerá abierta.

Por su parte, el Departamento de Estado pidió a los ciudadanos estadounidenses que estén en el territorio venezolano que "consideren seriamente" abandonar el país.

Este miércoles, luego del anuncio de Maduro, Estados Unidos aclaró que el dictador "no tiene la autoridad" para romper relaciones diplomáticas, ya que Washington no lo reconoce como presidente legítimo.

"Los Estados Unidos no reconocen al régimen de Maduro como Gobierno de Venezuela (…) En consecuencia, los Estados Unidos no consideran que el ex presidente Nicolás Maduro tenga la autoridad legal para romper relaciones diplomáticas con los Estados Unidos", señala el comunicado difundido por el Departamento de Estado.

Este jueves, en un discurso ante la OEA, el secretario de Estado norteamericano Mike Pompeo reiteró que "el régimen del ex presidente Maduro es ilegítimo", por lo que Estados Unidos no reconocerá ninguna declaración del dictador chavista.

Por su parte, durante una entrevista sostuvo que Maduro es responsable de la seguridad de los diplomáticos estadounidenses.