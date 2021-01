La policía británica está en la búsqueda de un hombre que le inyectó una falsa vacuna contra el coronavirus a una anciana de 92 años y le pidió que le pagara.

La mujer dejó que el hombre entrara a su casa en el sur de Londres luego que él le dijera que era del Servicio Nacional de Salud.

El hombre le dio una inyección en el brazo con algo que "parecía un dardo", dijo la señora, y le exigió que pagara 217 dólares, argumentando que luego le serían reembolsados.

No se sabe qué sustancia le inyectó o si no le inyectó nada, pero la mujer fue atendida en una clínica local y no presentaba síntomas de enfermedad alguna.

"Es un asalto desagradable y totalmente inaceptable, no lo toleraremos", dijo un inspector de la policía de Londres.

Las autoridades consideran al estafador como alguien peligroso que "podría poner en peligro vidas" si no es atrapado.

Los investigadores consiguieron imágenes del estafador porque visitó la casa de la señora una segunda vez, para pedirle el pago de otros 135 dólares.