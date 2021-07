La nena de 6 años Faye Swetlik iba a la escuela primaria Springdale y desapareció mientras jugaba en el patio delantero de su casa en Cayce, Estados Unidos, el pasado 10 de febrero de 2020. A cuatro días de comenzar la exhaustiva búsqueda, su cuerpo fue encontrado en un área boscosa en el barrio en el que vivía.

A su vez, Coty taylor, un vecino de 30 años, fue encontrado muerto el mismo día en el que apareció el cadáver de la menor, lo que llevó a la policía a señalar, en ese momento, que había matado a Faye y que era el único involucrado en su muerte. Sin embargo, recientemente se revelaron más antecedentes del caso y de la participación de Taylor.

Coty Taylor, de 30 años y vecino de la ciudadde Cayce fue el único involucrado en el asesinato de Faye.

El hombre que asesinó a la niña escondió el cuerpo durante dos días en su departamento de Cayce antes de enterrarla en un hoyo poco profundo, dijo la policía local en un reciente informe.

Éste detalla, por primera vez, el comportamiento errático del sujeto en los tres días entre el momento que estranguló a Faye el 10 de febrero de 2020 y su propio suicidio tres días después.

Un nuevo informe policial sobre la muerte de Swetlik muestra que los investigadores de Cayce, Carolina del Sur, estuvieron inquietantemente cerca de su cuerpo durante los tres días de búsqueda de ella; su cuerpo estaba en la casa del vecino en el momento en que los oficiales registraron la propiedad en busca de su desaparición.

Las investigaciones también revelaron que Taylor probablemente mató a Faye tres horas después de que su madre llamó a la policía para informar su desaparición. En medio de la búsqueda, Taylor compró tierra para macetas como el material que se encontró cubriendo la tumba poco profunda cerca del departamento de éste. El ADN del hombre de 30 años se encontró en raspaduras tomadas de las uñas de Faye.

La policía entrevistó a numerosos vecinos durante el transcurso de la búsqueda, incluida la madre de Swetlik, Taylor, y la compañera de habitación de Taylor. “Todas las pruebas y hechos apuntan a la misma conclusión: Coty Taylor secuestró y asesinó a Faye Marie Swetlik y fue el único autor en este horrible caso”, dijo el director de Seguridad Pública de Cayce, Bryan Snellgrove, en un comunicado.

Taylor, de 30 años, fue encontrado muerto por aparente suicidio en su casa poco después de que el cuerpo de la niña apareciera junto a su propiedad.

Una vez que se reportó la desaparición de la menor las autoridades lanzaron una extensa persecución de tres días para buscar a Swetlik, utilizando a más de 300 oficiales federales, estatales y locales, algunos de los cuales usaron perros y helicópteros. Esa búsqueda los llevó a registrar cada automóvil que pasaba por el vecindario y entrevistar a varios vecinos, incluido Taylor.

La policía relató que Taylor no despertó sospechas inmediatas durante sus búsquedas iniciales. Los oficiales registraron la casa por primera vez dos días después de la desaparición de Swetlik, cuando Taylor no estaba en casa, con el permiso de su compañera de cuarto. Mientras estaban allí, notaron una bolsa de lavandería llena de ropa, pero no encontraron necesidad de preguntar al respecto. Una vez que Taylor volvió a casa ese mismo día, la policía regresó para entrevistarlo. Afirmó estar durmiendo cuando Swetlik fue secuestrada, y la policía comenzó a dudar de su coartada.

Un informe de la autopsia mostró más tarde que Taylor estranguló a Swetlik hasta la muerte pocas horas después de su secuestro.

La compañera de habitación de Taylor también dijo que comenzó a actuar de manera sospechosa a medida que se intensificaba la búsqueda. Dijo que notó un olor extraño en todo el apartamento y les señaló a los investigadores que “nunca antes había olido a una persona muerta, pero que algo no estaba bien”.

También se dice que Taylor usó un spray desodorante en la casa, que la compañera de cuarto atribuyó a que se usó para cubrir el olor a marihuana.

Después de repetidas visitas de la policía a la casa, Taylor procedió a enterrar el cuerpo de Swetlik en un área boscosa del vecindario alrededor de la 1 am del 13 de febrero, dijo la policía, citando imágenes de la cámara que capturaron una luz desde la dirección donde se descubrió su cuerpo. Las imágenes mostraban a Taylor en un Walmart más tarde esa mañana comprando tierra para su “tumba”, con un conductor de Lyft que recogió a Taylor y lo describió como actuando de manera inusual.

Más tarde, la policía halló el cuerpo de la nena en el bosque cerca de su casa y esa prueba los llevó de regreso a Taylor. Ahí fue que lo encontraron muerto en su casa, con un cuchillo incrustado en el cuello por una herida autoinflingida. En una búsqueda de seguimiento, encontraron una bolsa de lavandería abierta, con resultados de ADN positivo de Swetlik y Taylor.

Las autoridades no han determinado el motivo del asesinato de Swetlik, ya que no se cree que haya un vínculo entre Taylor y la familia de la niña. Si bien la policía de Cayce ha concluido su parte, la investigación del FBI aún está en curso, al igual que una revisión de la División de Aplicación de la Ley del Estado.

