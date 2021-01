La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) aprobó hoy el uso de la vacuna contra el coronavirus de la farmacéutica estadounidense Moderna, la segunda que se aprueba en la Unión Europea (UE) tras la de Pfizer-BioNTech.



"La EMA recomendó conceder una autorización de comercialización condicional para la vacuna Covid-19 de Moderna para prevenir la enfermedad de coronavirus 2019 en personas a partir de los 18 años", indicó la agencia con sede en Ámsterdam, en un comunicado reproducido por la agencia de noticias AFP.



La vacuna es la segunda autorizada por la EMA para la UE después de la de Pfizer-BioNTech, aprobada a finales de diciembre.



"Es un testimonio de los esfuerzos y el compromiso de todos los involucrados tener esta segunda recomendación de vacuna positiva justo un año después de que la OMS declarara la pandemia", celebró la directora ejecutiva de la EMA, Emer Cooke.



La autorización del fármaco de Moderna llega en medio de críticas sobre la lentitud de la campaña de vacunación en los países del bloque europeo, alejada del ritmo de Estados Unidos, Reino Unido e Israel y el mismo día en que se dio inicio a la inmunización en los Países Bajos.



La primera neerlandesa en recibir una dosis fue Sanna Elkadiri, una enfermera que trabaja en una residencia para ancianos: "Es una obligación moral con mis clientes", destacó la mujer tras ser vacunada durante un acto en la ciudad de Vegehl, en el sureste del país.



El ministro de Salud neerlandés, Hugo de Jonge, consideró que "es un momento increíble" y felicitó a los trabajadores del sector farmacéutico.



Mientras en los Países Bajos celebraban el inicio de la vacunación, otros 13 Estados miembro de la UE hicieron un llamado a la Comisión Europea para que no se olvide de los países del este a la hora de distribuir las vacunas contra el coronavirus.



A través de un comunicado conjunto, Bulgaria, Croacia, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Hungría, Letonia, Lituania, Polonia, Rumanía, Eslovaquia y Suecia reclamaron que la UE "vaya más allá de las iniciativas actuales" y facilite el acceso a la vacuna a otra parte importante de la vecindad como es la Asociación Oriental, que engloba a Ucrania, Georgia, Bielorrusia, Armenia, Azerbaiyán y Moldavia.



"Consideramos que nuestras fronteras no estarán seguras si no extendemos nuestro apoyo a nuestros vecinos más inmediatos. Nuestros socios orientales expresaron en numerosas ocasiones su aprecio por la asistencia especial de la UE por la Covid-19 y pidieron que se facilite el acceso a la vacuna", señala la nota.

Fuente: MDZ