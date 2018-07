El eclipse lunar más largo del siglo XXI, con una totalidad de 102 minutos, se podrá observar el próximo viernes 27 de julio en gran parte del mundo.



Los eclipses lunares ocurren cuando el satélite terrestre pasa por la sombra de la Tierra, lo que no sucede todos los meses, porque la órbita de la Luna está inclinada con respecto a la de la

Tierra-Sol (eclíptica).



El 27 de julio de este año se producirá un eclipse total de Luna con el máximo centrado en el Océano Índico, según datos proporcionados por la NASA, la agencia espacial estadounidense.



La fase de totalidad del eclipse durará 1 hora y 42 minutos, con lo que será el más largo del siglo XXI.



En Argentina, en tanto, su inicio "máximo total" se dará a las 17.22. Aunque todo el proceso, desde el inicio prenumbral hasta su fin, comenzará a las 14.15 y culminará a las 20.29. No obstante, se producirá con una baja altitud de la Luna (-9 grados), con lo cual no será muy ostensible.



Durante el fenómeno, el satélite natural se tornará de un color rojizo. En consecuencia, se la bautizó como "Luna de sangre" o "Luna de fuego".



El eclipse se podría apreciar en mayor proporción desde casi toda Europa, África, Asia, Australia y Nueva Zelanda. Mientras que en América del Sur se verá sólo en las etapas finales.



La atmósfera de la Tierra, que se extiende unos 80 kilómetros más allá del diámetro de nuestro planeta, actúa como una lente que desvía la luz del Sol.



Al tiempo, filtra eficazmente sus componentes azules y deja pasar solo la luz roja que será reflejada por el satélite. Así, la Luna adquiere el resplandor cobrizo tan característico. Después de dos años sin eclipses totales de Luna en Europa el próximo 27 de julio se podrá volver a presenciar la Luna roja, y habrá que esperar otros seis meses para repetir la experiencia, en enero de 2019.