Dicen que las últimas imágenes del mítico leopardo negro habían sido capturadas 100 años atrás. Nadie podía encontrarlo. Nadie incluso podía aseverar que existiera. Hasta que el fotógrafo inglés Will Burrard-Lucas lo halló en una expedición a África y lo retrató con su cámara.

De 35 años y amante de los animales, el fotógrafo inglés dijo haber soñado con fotografiar al leopardo "desde su infancia". Y lo logró hace pocos días, mientras recorría las llanuras de Kenia, en una noche tan oscura como el animal en cuestión.

Tal como le aseguró al Daily Mail, el leopardo se encontraba al acecho de una presa en plena oscuridad. Primero lo confundió con una pantera -la cual también le fascinaba- pero luego confirmó que era el mítico leopardo al ver sus manchas en la piel.

"No puedo creerlo realmente. Cuando comencé este proyecto no pensé que iba a poder lograr una foto de un leopardo negro en África, pero es exactamente lo que hay aquí en la parte posterior de mi cámara. ¡Es la criatura más impresionante y espectacular que he fotografiado!", le dijo Burrard-Lucas al medio inglés.

En su blog, donde subió algunas de las imágenes, agregó: "Miré la foto sin entenderlo. No podía creerlo y pasaron algunos días antes de comprender que había logrado mi sueño".

La tonalidad negra del animal se debe a una variante genética, que es todo lo opuesto al albinismo, por lo que le da un exceso de pigmentación oscura.

Los especialistas creen que el animal correspondería a una hembra y tendría un año de edad. Además, indicaron que suelen frecuentar los bosques densos para esconderse y acechar a las presas.

Según el sitio inglés, la última vez que se fotografió un leopardo negro en África fue en 1909 en Etiopía. La imagen está guardada en el Museo Nacional de Historia Natural en Washington DC.