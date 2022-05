El Ministerio de Sanidad de España informó hoy sobre 23 nuevos casos de viruela de mono, lo que eleva la cifra de contagios a 30 en ese país, todos registrados en la capital española, en tanto, el Reino Unido actualizó el número de positivos a 20 y autoridades sanitarias de Francia, Italia y Alemania confirmaron los primeros casos en sus respectivos territorios de la enfermedad que ya afecta a al menos doce países.



El Centro Nacional de Microbiología (CNM) realizó pruebas PCR a muestras de 23 pacientes sospechosos de sufrir la viruela del mono y todas resultaron positivas, precisó hoy la cartera sanitaria española y remarcó que "todos ellos corresponden a personas de Madrid".



Al respecto, especialistas españoles estimaron que "en los próximos días seguirán surgiendo nuevos casos debido a las cadenas de contagio en marcha desde finales del mes de abril y aún no identificadas".



En tanto, las autoridades sanitarias francesas confirmaron ayer el primer caso de esta enfermedad en un paciente de 29 años que "no había viajado a un país donde circula el virus", y, tras el resultado positivo de la prueba, el hombre fue aislado en su domicilio en la región de París y las autoridades identifican a sus contactos para informarles cómo actuar para limitar la propagación del virus.



Asimismo, el instituto de microbiología de las fuerzas armadas alemanas aseguró que detectó "virus en un paciente que desarrolló lesiones en la piel, uno de sus síntomas".



Las autoridades sanitarias italianas informaron hasta el momento tres casos de personas infectadas con la viruela del mono, el primero en un joven que había regresado recientemente de las Islas Canarias (España), indicó el Instituto de Enfermedades Infecciosas del Hospital Spallanzani de Roma.



El ministro de Sanidad británico, Sajid Javid, confirmó hoy a través de su cuenta oficial de Twitter, 11 nuevos casos en el Reino Unido, por lo que llegan a 20 los contagios.



En el Reino Unido, a diferencia de otros países, el primer caso positivo de viruela del mono se registró en una persona que había viajado recientemente a Nigeria, el resto de los contagios ocurrieron dentro de las fronteras y, según la agencia británica de seguridad sanitaria (UKHSA), "varios" de los positivos fueron personas que se identifican como "homosexuales, bisexuales u hombres que tienen relaciones sexuales con hombres".



El organismo aseguró, además, que el virus no se transmite "fácilmente" entre personas y el riesgo para la población es "bajo" y que los principales síntomas son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, dolor de espalda, ganglios linfáticos inflamados, escalofríos y fatiga.



Además de los países mencionados, se registraron casos de viruela del mono en Portugal, Canadá, Estados Unidos, Suecia, Bélgica, junto a algunos distritos de África donde la enfermedad es endémica.



Los especialistas advirtieron que no hay tratamiento para la viruela del mono, que se transmite por contacto con una persona infectada o con sus fluidos corporales y se cura sola.



Para su detección, es importante estar atentos a erupciones, a menudo en la cara, que puede extenderse a otras partes del cuerpo, incluidos los genitales, antes de pasar por varias etapas, formando costras y cayendo.