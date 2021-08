"Durante la primera ola, esta sala de emergencias estaba vacía, no recibimos a ningún niño, casi no había niños con Covid-19, pero a partir de julio, (el número) explotó", dijo el pediatra a la cadena de televisión BFM TV.



"Desde la semana pasada tenemos hospitalizados diez bebés menores de doce semanas", añadió ante la expansión de la variante Delta.



El médico indicó que muchos de estos pacientes tienen fiebre, y se deben quedar en el hospital unos cinco días, aislados junto con uno de los padres.



Babe subrayó que casi siempre al menos uno de los padres del niño hospitalizado da positivo en las pruebas de Covid-19 y no fue vacunado, de acuerdo a la información reproducida por la agencia de noticias Sputnik.



En este contexto, llamó a las personas que planifican un embarazo a vacunarse contra el coronavirus, y a los padres de los recién nacidos, a permanecer mayormente en casa durante las primeras semanas de la vida del bebé y reforzar las medidas anticovid en casa.



Un 84,6% de los mayores de 18 años que habitan en Francia recibió al menos una dosis de alguno de los inmunizantes que se administran en el país, mientras que un 64,2% ya tiene la pauta completa, de acuerdo a estadísticas de la Unión Europea (UE).



Las autoridades registraron 28.554 casos y 77 fallecidos en las últimas 24 horas, de acuerdo al balance informado ayer.



En total, Francia acumula 6.398.983 positivos y 112.487 muertos desde el inicio de la pandemia.

