El papa Francisco afirmó hoy que "la paz es posible" en Ucrania y sostuvo que "la Santa Sede está disponible a hacer todo lo posible para mediar" para poner fin al conflicto iniciado en febrero tras la invasión rusa.

"La Santa Sede está disponible a hacer todo lo posible para mediar y poner fin al conflicto en Ucrania", planteó este viernes el Papa en una entrevista publicada por el diario La Stampa. Francisco sostuvo que "la paz es posible", aunque admitió que "se necesita que todos se esfuercen para desmilitarizar los corazones, comenzando por el propio".

Según el Papa, luego es necesario "desarmar la violencia". "Todos debemos ser pacifistas. Querer la paz, no solo una tregua que quizás sirve solo para rearmarse", reclamó el Pontífice. Para el Papa, "la verdadera paz, que es fruto del diálogo, no se obtiene con las armas, porque no vencen el odio y la sed de dominación, que así volverán".

Sin una verdadera paz, según el Pontífice, esos problemas "quizás de otra forma, pero volverán a emerger".

En el marco del conflicto, Francisco expresó que el Vaticano "está continuamente atento a cómo se desarrolla la situación".

"Como dije al regresar de Bahréin, la secretaría de Estado trabaja, y trabaja bien, todos los días", enfatizó al recordar la defensa que hizo a inicios de mes de la labor diplomática de su "número dos", el cardenal italiano Pietro Parolin.

En ese marco, profundizó el Papa, el Vaticano "está evaluando cualquier hipótesis y dando valor a todo evento que pueda llevar hacia un verdadero cese del fuego y a negociaciones reales".

