El papa Francisco aseguró hoy que "no alcanzan los discursos" y pidió al mundo "gestos concretos" por la paz, al tiempo que animó a construir una "amistad social" frente a las distintas guerras en el mundo.



"No alcanzan los discursos, hacen falta en cambio gestos concretos y elecciones compartidas que construyan una cultura de paz en la que cada uno de nosotros pueda vivir", planteó el Papa en un mensaje enviado a través del secretario de Estado, Pietro Parolin, a un encuentro sobre política y paz en la ciudad de Rimini, en el nordeste de Italia.



Francisco "pide a los cristianos y a todos los hombres y mujeres de buena voluntad que no permanezcan sordos frente al grito que llega a Dios desde este mundo", según el mensaje leído por Parolin durante la 44° edición del evento organizado por el grupo católico Comunión y Liberación.



Para Francisco, "sólo cultivando esta forma de relacionarnos lograremos una amistad social posible que no excluye a nadie y fraternidad abierta a todos".



La amistad social es la "única oportunidad también en las situaciones más dramáticas, incluso ante la guerra", agrega el mensaje.