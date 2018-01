ante una multitud Francisco llamó a los jóvenes a "no perder la señal" y reconectarse con Jesús El encuentro tuvo lugar en el Santuario Nacional de Maipú, un lugar lleno de historia. Por:

Redacción Diario de Cuyo Recién vuelto a esta capital desde Temuco, Francisco fue esta tarde directo a una de las citas que más lo entusiasman: un encuentro con miles de jóvenes católicos. Ese tuvo lugar en el Santuario Nacional de Maipú, un lugar lleno de historia, donde tuvo lugar la batalla homónima, fundamental en la independencia de Chile, bajo las órdenes del general José de San Martín. Allí, en un discurso inspirador, en el que utilizó léxico 2.0., muy actual, relacionado a la celularmanía y se salió del texto preparado, llamó a los jóvenes a no quedarse "sin conexión", o sin "batería", sino a volver a conectarse, a encontrar "la señal" a través una "contraseña": Jesús. Además, los animó a ser "patriotas, no patrioteros", y "protagonistas de la historia" de su país.

En un discurso varias veces interrumpido por aplausos, con el que cautivó a los chilenos -en el que usó porteñismos, pero también típicas expresiones locales-, Francisco , lleno de energía pese a una jornada agotadora, contó una anécdota con la que todos se sintieron identificados.

"Charlando un día con un joven le pregunté qué lo ponía de mal humor. Él me dijo: 'Cuando al celular se le acaba la batería o cuando pierdo la señal de Internet'. Le pregunté: '¿Por qué?'. Me responde: 'Padre, es simple, me pierdo todo lo que está pasando, me quedo fuera del mundo, como colgado. En esos momentos, salgo corriendo a buscar un cargador o una red de wifi y la contraseña para volverme a conectar'", contó. "Eso me hizo pensar que con la fe nos puede pasar lo mismo. Después de un tiempo de camino o del 'embale' inicial, hay momentos en los que sin darnos cuenta comienza a bajar 'nuestro ancho de banda' y empezamos a quedarnos sin conexión, sin batería, y entonces nos gana el mal humor, nos volvemos descreídos, tristes, sin fuerza, y todo lo empezamos a ver mal", reconoció.

"Al quedarnos sin esa 'conexión' que le da vida a nuestros sueños, el corazón comienza a perder fuerza, a quedarse también sin batería y como dice esa canción: 'el ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todo. El mundo que gira al revés pretende sumergirme en él ahogando mis ideas'", siguió, citando un tema de la banda chilena de rock La Ley.

"Sin conexión, sin la conexión con Jesús, terminamos ahogando nuestras ideas, nuestros sueños, nuestra fe y nos llenamos de mal humor. De protagonistas -que lo somos y lo queremos ser- podemos llegar a sentir que vale lo mismo hacer algo que no hacerlo. Quedamos desconectados de lo que está pasando en el mundo. Comenzamos a sentir que quedamos 'fuera del mundo', como me decía ese joven. Me preocupa cuando, al perder 'señal', muchos sienten que no tienen nada que aportar y quedan como perdidos", dijo.