El papa Francisco continúa un tratamiento con antibióticos para tratar una inflamación pulmonar, por lo que decidió posponer "algunos importantes compromisos previstos para estos días", informó hoy el Vaticano.



Francisco, de 86 años, sufre una inflamación pulmonar aunque sus condiciones "son buenas y estables, sin fiebre" con una "condición respiratoria en neta mejoría", sostuvo el vocero papal Matteo Bruni en un comunicado divulgado este lunes.



Para tratar la inflamación "que causaba algunas dificultades respiratorias", el Papa recibe "una terapia antibiótica por vía intravenosa", agrego Bruni.



En ese marco, "para facilitar la recuperación del Papa, algunos importantes compromisos previstos para estos días fueron pospuestos para que les pueda dedicar el tiempo y la energía necesarias", de acuerdo a lo informado.



Mientras tanto, otros encuentros "de carácter institucional o más fáciles de mantener dadas las actuales condiciones de salud se mantuvieron".



En ese marco, Francisco recibió hoy al presidente paraguayo, Santiago Peña, en la residencia de Casa Santa Marta y no en el Palacio Apostólico, como estaba previsto antes del cuadro pulmonar, para una reunión de 25 minutos.



Ayer, a causa de este inconveniente de salud, Francisco rezó el tradicional Ángelus dominical desde la capilla de su residencia de Casa Santa Marta en el Vaticano y no desde el Palacio Apostólico.



"No puedo asomarme a la ventana porque tengo este problema de inflamación en los pulmones", contó el pontífice desde la capilla de su residencia en Casa Santa Marta al iniciar la oración que leyó monseñor Paolo Braida, de la Secretaría de Estado del Vaticano.



Durante el Ángelus, que fue transmitido por streaming y en pantallas gigantes en Plaza San Pedro, se vio a Francisco con rastros de una cánula en su mano derecha.



Francisco suspendió el sábado todas sus audiencias previstas por "un ligero estado gripal", informó el Vaticano.



"Las audiencias del Santo Padre previstas para esta mañana han sido anuladas por causa de un ligero estado gripal", comunicó entonces el director de la oficina de Prensa de la Santa Sede Matteo Bruni en un comunicado.



El pontífice, que el 17 de diciembre cumplirá 87 años, tenía entre las audiencias previstas para el sábado una reunión con el presidente de Guinea Bissau, Umaro Sissoco Embaló, entre otras actividades.



Luego, "a primera hora de la tarde" de Italia del sábado, el Papa se sometió a una tomografía computarizada "para excluir el riesgo de complicaciones pulmonares" en el Hospital Gemelli de Roma, informó el Vaticano a medios acreditados a través de un mensaje en Telegram.



Tras la TAC, que dio negativo, "el Papa volvió a Casa Santa Marta", su residencia en el Vaticano.