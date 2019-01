Arenga. Guaidó asistió a la reunión popular que tenía prevista inmediatamente después de haber sido detenido y liberado. Recibió mucho apoyo de parte de sus seguidores, que condenaron el hecho y lo calificaron de "secuestro".

El presidente de la Asamblea Nacional (AN, parlamento) de Venezuela, Juan Guaidó, fue detenido ayer durante un rato por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en un incidente al que el gobierno calificó como un "procedimiento irregular". Igual, esa detención ilegal generó duras críticas en todo el mundo, sobre todo luego de viralizarse un video que mostraba cómo al líder opositor a Maduro lo detuvieron hombres encapuchados y con armas largas que se desplazaban en dos vehículos, encerraron su auto, lo obligaron a frenar, le abrieron las puertas y lo sacaron a la fuerza.

Poco después, cuando se multiplicaban las reacciones internas y externas de repudio al incidente -entre ellas, las de las cancillerías de la Argentina, Chile, Costa Rica y Perú-, la diputada Milagros Eulate informó que Guaidó había sido liberado.

"Me secuestraron, estuvimos en un carro, me pude zafar del secuestro porque hay gente que cree en Venezuela; trataron de ponerme unas esposas, no lo permití porque soy el presidente de la AN, represento a un poder legítimo", relató luego Guaidó.

El ministro de Comunicación e Información, Jorge Rodríguez, explicó que "un grupo de funcionarios, actuando de manera unilateral, realizaron un procedimiento irregular en contra del diputado Juan Guaidó".

"Esos funcionarios que se prestaron a este hecho contra el normal desenvolvimiento de la vida en la república están en este momento siendo destituidos y sometidos al procedimiento disciplinario más estricto", agregó.

Sin embargo, Guaidó puso en duda la versión oficial al asegurar que quienes lo retuvieron le dijeron que estaban cumpliendo una "orden" pero que "no sabían qué estaban haciendo".

En un acto al que llegó dos horas más tarde de lo previsto por la detención, el legislador sostuvo que "están desesperados en (el palacio presidencial) Miraflores, no saben quién da la orden".

De hecho, el gobierno de Maduro había advertido el viernes que ya estaba listo para encarcelar a Guaidó, luego de que éste dijera que la AN asumirá "las competencias de la encargaduría de una Presidencia de la República" por considerar que el mandato iniciado el jueves por el presidente es ilegítimo.

"Guaidó, ya te acomodé la celda, con tu respectivo uniforme, espero que nombres rápidamente a tu gabinete para saber quiénes te van a acompañar", afirmó la ministra de Servicios Penitenciarios, la ultrachavista Iris Varela, en su cuenta en Twitter.



Algunas repercusiones

OEA

El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, manifestó en Twitter su "condena y rechazo absoluto al secuestro" del "presidente interino de Venezuela".

Grupo de Lima

El colectivo de países indicó que 13 de sus 14 integrantes (sin México) "condenan la detención arbitraria" de Guaidó "por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin)".

Argentina

Cancillería subrayó que el episodio "atenta contra las libertades civiles y políticas de los venezolanos" y "ratifica la imperiosa necesidad de restablecer en Venezuela el orden democrático".

Chile

La Cancillería del país vecino repudió la detención y exhortó al gobierno de Maduro a "poner fin a estos actos de amedrentamiento contra la oposición democrática".

Colombia

Su canciller condenó "vehementemente el secuestro por unas horas" y rechazó "todo acto del régimen de Maduro en contra de la libertad, la seguridad y la integridad de los miembros de la AN".

EEUU

El secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, llamó "a las fuerzas a defender la Constitución y los derechos del pueblo venezolano", y advirtió que "EEUU y el mundo están mirando".