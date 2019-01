Miedo. El ministro del Interior también llamó a la tranquilidad a la ciudadanía frente a la eventualidad de nuevos llamados de amenazas de otros artefactos explosivos en el centro de la capital chilena.

Un grupo que se define "ecoterrorista" y se declara en contra de la tecnología y la civilización se atribuyó un atentado con explosivos reportado ayer en una parada de colectivos del centro de Santiago de Chile, donde cinco personas resultaron heridas. El grupo "Individualistas Tendiendo a lo Salvaje" asumió el atentado en una publicación en su sitio web. A pesar de esa manifestación, funcionarios del gobierno chileno dijeron que todo está bajo investigación y que no hay certezas de la autoría del hecho. El presidente Sebastián Piñera, repudió vía redes sociales lo ocurrido y anunció que su gobierno se presentará en la Justicia para hallar a los responsables.



La explosión se registró en la intersección de las calles Vicuña Mackenna y Francisco Bilbao. Entre los heridos hay dos venezolanos que fueron derivados a la Posta Central de Santiago. En enero de 2017, este grupo se atribuyó un atentado contra Óscar Landerretche, expresidente de Codelco, la mayor productora mundial de cobre. Un paquete bomba fue entregado en la puerta de la casa del directivo y provocó lesiones leves a Landerretche y a otras dos personas. Pese a esta declaración, la subsecretaria de prevención del delito, Katherine Martorell, señaló a la prensa que "no existe ningún tipo de certeza sobre la autoría de la explosión". Agregó que el Personal del Laboratorio de Criminalística de Carabineros (Labocar) continúa los trabajos para levantar evidencias e identificar el tipo de artefacto que causó el estallido. Todos los heridos están fuera de peligro, incluidos los ciudadanos venezolanos que, según Martorell, "encontraron un bolso en una parada del bus y, al tomarlo, el artefacto explotó".



El presidente de Chile, Sebastián Piñera, a través de su cuenta oficial de Twitter, deploró el suceso que generó un gran operativo de Carabineros y de la Policía de Investigaciones de Chile en conjunto con la Fiscalía y aseveró categóricamente: "La violencia nunca será una vía al diálogo". "Interpusimos una querella invocando ley antiterrorista contra quienes resulten responsables e investigaremos hasta las últimas consecuencias", enfatizó Piñera tras el primer ataque de este tipo que sufre la capital chilena en el arranque del segundo año de su actual gestión. En este sentido, el ministro del Interior y Seguridad, Andrés Chadwick dijo que "es solo una reivindicación que se hace a través de una página web" que no permite sacar conclusiones todavía.



Quiénes son



Individualistas Tendiendo a lo Salvaje es un grupo terrorista surgido en México en el año 2011, que comenzó atacando con coches-bomba a maestros universitarios que se dedicaban a la enseñanza de nanotecnología.