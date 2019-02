"La ayuda humanitaria va a entrar Sí o Sí a Venezuela porque el usurpador va a tener que irse Sí o Sí de Venezuela", aseguró Juan Guidó al anunciar que la fecha elegida para el ingreso de la ayuda humanitaria es el 23 de febrero, justo un mes después de que jurara como presidente interino.

El opositor explicó que espera una gran movilización a la frontera para garantizar el ingreso de esa ayuda: "Luego de estar organizados, comunicados y ordenados. El día 23 de febrero tendremos que ir en caravana y en protesta a recibir la ayuda humanitaria. Desde hoy acompañaremos a todos los sectores para organizarnos".

Guaidó, además, aseguró que "no va a existir" una guerra en Venezuela. "Ustedes (en el oficialismo) hablan de una supuesta guerra que no va existir (…) ¿quién estaría dispuesto a ir a la guerra si (el gobernante Nicolás Maduro) ni no tiene siquiera el respaldo y el respeto de sus vecinos y el mundo?", dijo al término de una manifestación en Caracas.

Desde el oficialismo, Maduro y el número dos del chavismo, Diosdado Cabello, han insistido en varias ocasiones en que hay un riesgo de que en Venezuela haya una guerra y han asegurado que, si hubiera una intervención exterior, el país sería "un Vietnam latinoamericano" para Estados Unidos. Para Guaidó, "esa amenaza de falsa guerra es para intimidar", aunque no a sus simpatizantes pues saben "que no existe".

"Así que no, no es cierto, cuando, el 90 % de la población quiere cambio no hay quien detenga ese elemento", subrayó Guaidó. Por eso, se preguntó también "quién estaría dispuesto a inmolarse por un tipo que no protege a nadie, quien estaría dispuesto a ir a la guerra por una persona que no goza del respaldo popular".

"¿Quién se va a inmolar por Maduro? Nadie, absolutamente nadie. Mientras nosotros estamos reclutando voluntarios (para repartir la ayuda humanitaria). Ya se han registrado en menos de 24 horas 250.000 voluntarios", agregó.

Las palabras de Guaidó llegaron luego de que decenas de miles de opositores venezolanos, marcharo este martes para exigir a la Fuerza Armada no bloquear la ayuda humanitaria estadounidense, considerada por el presidente Nicolás Maduro la puerta a una intervención militar.

Ondeando banderas nacionales, coreando "¡Libertad!" y "¡Guaidó!", los opositores protestaron en todo el país. En Caracas, se reunieron en el este en torno a una tarima desde donde dio su discurso el jefe parlamentario de 35 años, reconocido por unos 60 países como mandatario interino.