El líder opositor venezolano Juan Guaidó dijo que está dispuesto a "arriesgar el pellejo" para presidir una sesión legislativa hoy martes, pese a que el domingo se le impidió la entrada a la sede de la Asamblea Nacional (AN) y los partidarios del gobierno nombraron a un nuevo jefe parlamentario para reemplazarlo. Luis Parra, expulsado del partido opositor Primero Justicia a fines del 2019 por denuncias de corrupción, fue designado el domingo por el oficialismo como nuevo jefe del Congreso en una reunión en la que militares armados impidieron que los diputados opositores ingresaran al edificio legislativo.



Pese a ello, Guaidó convocó a una sesión en otro lugar de Caracas en la que fue reelegido como jefe de la Asamblea Nacional por un año con 100 votos de 167 posibles, tras lo que recibió el apoyo de numerosos países de la comunidad internacional.



Guaidó anunció que hoy será el primer día del año de sesiones y que los opositores concurrirán a la sede parlamentaria, donde el domingo cientos de militares antimotines les negaron el acceso entre empujones y gritos. Ingresar al palacio federal legislativo (...) ¿arriesgando el pellejo? ¡Bueno, claro!", dijo Guaidó, quien sostuvo que no puede considerarse opositor al representante que designaron los partidarios del gobierno para sustituirlo. "No es el Parlamento lo que está en juego, es el país, es la República", dijo Guaidó. Parra, que niega las acusaciones en su contra y sostiene que sigue siendo opositor, dijo que no hubo irregularidades en la elección que ganó con 81 votos, pero que no disponía de inmediato del acta de la votación a mano alzada.



Parra tomó ayer posesión del Despacho Presidencial de la AN y dijo que su objetivo es acabar con la política de la polarización y lograr el "anhelo en la calle" de la renovación de las autoridades electorales, algunos de los cuales son considerados afines al gobierno.



"Estamos trabajando para que con respeto podamos lograr el cambio político en Venezuela (...) desde allí está centrado nuestro esfuerzo para que de manera inmediata podamos conseguir elecciones limpias, elecciones libre", agregó Parra en rueda de prensa en la sede del parlamento.



El cambio de las autoridades electorales ha sido un reclamo de la mayoría opositora, así como la presencia de observadores internacionales en eventuales comicios.



Parra no dio detalles sobre cuándo podría debatirse un cambio de las autoridades electorales.



Elliott Abrams, enviado de Washington para Venezuela, dijo ayer que EEUU está considerando más sanciones para presionar al gobierno venezolano, así como nuevas medidas para apoyar a los demócratas en Venezuela. En tanto, el Grupo de Lima saludó la reelección de Guaidó que no contó con las firmas de México y Argentina.