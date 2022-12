Dos artefactos explosivos fueron encontrados en coches de la Embajada italiana en Grecia, días después de que España hallara objetos similares en la embajada de Ucrania en Madrid, en una fábrica militar y en una institución de la Unión Europea (UE).



Un artefacto de fabricación casera explotó hacia las a las 4 (las 23 de ayer de la Argentina) y destruyó uno de los autos estacionados en la residencia de la primera consejera de la Embajada, en las afueras de Atenas, informó la Policía griega.



Otro artefacto casero, colocado cerca del segundo coche diplomático, no estalló, agregó la Policía, que abrió una investigación.



La primera ministra italiana, la ultraderechista Giorgia Meloni, afirmó desde Roma que se trataba "probablemente de un ataque de origen anarquista" y expresó su "profunda preocupación" por los hechos antes de enviarle su apoyo a la primera consejera de la embajada italiana en Atenas, Susanna Schlein.



Por su parte, las autoridades griegas "condenaron firmemente el ataque", informó la agencia de noticias AFP. "Tales acciones inaceptables no perturban para nada las excelentes relaciones y los lazos de amistad de larga data entre Grecia y su socio y aliado Italia", afirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores griego en un comunicado.



Por el momento, los hechos no fueron reivindicados, según la policía.



En Grecia son frecuentes los atentados con artefactos incendiarios artesanales contra políticos, diplomáticos, bancos o empresas extranjeras. Normalmente, la policía los atribuye a grupos de extrema izquierda o anarquistas.



Se trata del octavo explosivo hallado en países de la Unión Europea (UE) vinculados a la ayuda enviada a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa.



Dos de esos envíos fueron interceptados ayer, uno en un centro de satélites de la UE ubicado en una base militar cerca de Madrid que da información a Ucrania sobre los movimientos de tropas rusas en su territorio, y el otro en el Ministerio de Defensa.



Un día antes, explotó uno en la embajada de Ucrania y otro llegó a una fábrica de armas que hace un lanzagranadas que España envió al Ejército ucraniano para pelear con Rusia.



El Ministerio del Interior agregó que un sexto paquete similar a los demás fue detectado ayer por la embajada de Estados Unidos en Madrid, en el filtro de seguridad de la sede diplomática.



El Ministerio del Interior español dijo que los resultados preliminares indican muestran similitudes, entre ellas la caligrafía.



El ataque a los coches de la delegación italiana en Atenas se da un día después de que Rusia acusara a Estados Unidos y la OTAN de participar en el conflicto ucraniano "no solo mediante el suministro de armas, sino también mediante la capacitación del personal militar" ucraniano en Italia, el Reino Unido, Alemania, y en la zona de combate.



Según Moscú, los países occidentales "están librando una guerra contra Rusia con las manos de los ucranianos".



Rusia invadió Ucrania en febrero pasado luego de que Estados Unidos insistiera con sus planes de incorporarla a la OTAN y para defender a rusoparlantes del este de Ucrania alzados en armas contra el Gobierno central ucraniano desde 2014.



Más de 14.000 personas murieron desde 2014 en enfrentamientos entre el Ejército ucraniano y rebeldes separatistas del este de Ucrania que acusaron a Kiev de bombardear ciudades y a matar a civiles ucranianos.

