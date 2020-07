El alcalde de Seúl murió este jueves en circunstancias que la policía aún trata de determinar en la capital de Corea del Sur. Su hija había denunciado su desaparición y alertó que su padre dejó un mensaje “como un testamento” antes de salir de la casa unas cuatro o cinco horas antes. No reveló su contenido, dijo una oficial de la Agencia de Policía Metropolitana de Seúl, el organismo a cargo de la búsqueda.

El miércoles, horas antes de su desaparición, una ex empleada municipal presentó una denuncia policial, supuestamente por agresión sexual, contra Park Won-soon, de 64 años. Medios de comunicación locales dijeron que un canal de televisión tenía planeado emitir un programa sobre el caso.

Se trataría de una ex secretaria del alcalde, que trabajó con él en 2017, según The Korea Herald. La denunciante alegó que Park había tenido contacto físico con ella varias veces desde que empezó a trabajar a sus órdenes, y presentó como prueba mensajes de Telegram que había intercambiado con él. De acuerdo con su testimonio, también hubo otras mujeres agredidas sexualmente por el alcalde. La Policía tenía planeado llamar a Park en el marco de la investigación del caso.

Las autoridades lo buscaban en el barrio Sungbuk de la capital surcoreana, donde se había dectado por última vez la señal de su teléfono celular, que luego se apagó. Su hija había decidido llamar a la policía a las 5.17 pm, precisamente porque no podía comunicarse con él. “Se fue de casa hace cuatro o cinco horas, después de dejar palabras como un testamento, y su teléfono actualmente está apagado”, dijo la mujer.

Unos 770 agentes entre policías, bomberos y personal médico participaron de la búsqueda, equipados con drones y perros entrenados. Todavía no confirmaron la ubicación exacta del cuerpo, pero una fuente policial dijo a la agencia AP que fue encontrado cerca de un restaurante tradicional ubicado en las colinas, en el norte de Seúl.

Park apareció por última vez en público el miércoles a la mañana, en una conferencia de prensa sobre el Green New Deal que promueve su gobierno en Seúl, para reducir las emisiones de dióxido de carbono y al mismo tiempo crear puestos de trabajo. El funcionario del gobierno municipal Kim Ji-hyeong confirmó que Park no había ido a la oficina el jueves por razones no especificadas. Informó además que había cancelado todas sus actividades, incluida una reunión con un funcionario de la presidencia.

Park, nacido en 1956 en Changyeong, en la provincia de Gyeongsang del Sur (sureste del país), era un activista cívico y abogado especializado en derechos humanos, que fue elegido alcalde de Seúl en 2011 y reelegido para un tercer período en junio del año pasado. Fue el primero en la historia en conseguir ese logro y tenía altos niveles de popularidad. Era miembro del Partido Demócrata liberal del presidente Moon Jae-in y se le consideraba posible candidato presidencial de los liberales en la elección de 2022.

Park no ha cesado en su activismo desde la alcaldía, al criticar lo que llama la creciente desigualdad económica del país y las relaciones tradicionalmente corruptas entre las grandes empresas y los políticos. Fue un enconado opositor de la ex presidenta conservadora Park Geun-hye y apoyó abiertamente las manifestaciones de millones de personas que reclamaban su destitución en 2016 y 2017 debido a un escándalo de corrupción.