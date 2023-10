El brazo armado del grupo islamista palestino Hamas dijo hoy que matará a civiles que tomó de rehenes en su reciente ataque a Israel cada vez que fuerzas israelíes bombardeen objetivos en la Franja de Gaza sin previo aviso.



Abu Obeida, portavoz de las Brigadas Ezzedin Al Qasam, el ala militar de Hamas, dijo en un audio que la amenaza era una respuesta a los intensos ataques aéreos de Israel contra zonas civiles en la Franja de Gaza.



"Hemos decidido poner fin a esto y, a partir de ahora, declaramos que cualquier ataque contra nuestra gente en sus hogares sin previo aviso se enfrentará lamentablemente a la ejecución de uno de los rehenes civiles que tenemos", dijo, informó la agencia de noticias AFP.



Más temprano, en una declaración en video, el canciller de Israel, Eli Cohen, advirtió a Hamas que no dañara a ninguno de los rehenes que fueron tomados de Israel y retenidos en Gaza, que el Gobierno israelí cifra en más de 100.



Cohen dijo que Israel estaba comprometido a traer a los rehenes a casa "en un espíritu de responsabilidad mutua".



“Exigimos a Hamas que no dañe a ninguno de los rehenes”, dijo Cohen.



"Este crimen de guerra no será perdonado", añadió.