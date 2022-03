Hong Kong, una vez elogiado como una historia de éxito de cero covid, ahora está luchando contra un brote mortal que recuerda los primeros días de la pandemia, a pesar de haber tenido más de dos años para prepararse.

Con los casos transmitidos localmente superando los 312.000 en la ciudad de 7,4 millones en tan solo las últimas dos semanas, los hospitales y los trabajadores de la salud en apuros han llegado al límite. Es probable que las cifras sean mucho más altas debido a las sospechas de que las personas no reportan los resultados positivos de sus pruebas por temor a ser separadas de sus familias y puestas en instalaciones de aislamiento del gobierno.

Aunque el aumento desenfrenado ha sido impulsado por la variante ómicron menos mortal, las muertes de Hong Kong también están aumentando, particularmente entre los ancianos no vacunados de la ciudad. Según Our World in Data, que utiliza datos de la Universidad Johns Hopkins, Hong Kong reportó más muertes por millón de personas en la semana al 3 de marzo que cualquier otro país o territorio.

Carrie Lam, líder de Hong Kong, dijo que la ciudad enfrenta un "desafío sin precedentes" e insiste en que nadie podría haber predicho la última ola. Pero según el virólogo clínico de la Universidad de Hong Kong, Siddharth Sridhar, la situación era un "desastre predecible y prevenible".

Durante dos años, mientras la pandemia se extendía por todo el mundo, Hong Kong contuvo en gran medida el virus y hubo una sensación creciente de que la ciudad podría mantener el virus fuera para siempre.

A medida que aumentaron los casos este año, el gobierno volvió a imponer sus reglas más estrictas, limitando las reuniones públicas a dos, cerrando restaurantes y bares después de las 6:00 p.m. y acordonando los parques infantiles públicos.

Una variante altamente modificada del coronavirus se detectó en venados tras casi un año de pasar desapercibida, sugieren investigadores. Pero aun así no fue suficiente. Con pocas otras palancas para tirar, el gobierno planea lanzar una campaña de prueba masiva obligatoria en un intento de purgar la ciudad del covid-19. Las escuelas saldrán antes durante el verano y se reutilizarán como instalaciones de aislamiento, pruebas y vacunación. Y aún no está claro si se prevé un cierre total de la ciudad.

"Marzo va a ser un momento muy, muy difícil", dijo Sridhar. "(Es) definitivamente una crisis de salud sin precedentes para Hong Kong".

Para una ciudad que ya ha soportado dos años de duras restricciones, la noticia de las pruebas ha resultado demasiado para algunos residentes que buscan desesperadamente un vuelo.

Y aunque las vacunas significan que Hong Kong está mejor de lo que habría estado hace dos años, las tasas de inmunización aún están rezagadas entre su población de edad avanzada, lo que significa que muchos de los más vulnerables de la ciudad aún están desprotegidos.

En Queen Elizabeth, uno de los hospitales más grandes de Hong Kong, los pacientes se sientan en una sala de observación escasa y sin ventanas mientras esperan una cama en una sala de aislamiento.

En un comunicado a CNN, la Autoridad del Hospital dijo que enfrentaba "desafíos sin precedentes" y se disculpó con los pacientes que habían experimentado largos tiempos de espera.

Con un fuerte aumento en las muertes por covid-19 debido al clima frío, el "espacio de almacenamiento en las morgues de los hospitales ha alcanzado su capacidad máxima", dijo el comunicado.

En una sesión informativa el martes, los funcionarios de salud dijeron que están agregando contenedores refrigerados y acelerando la construcción de una nueva morgue para proporcionar al menos 800 unidades adicionales. Hasta la fecha, Hong Kong ha registrado 1.554 muertes desde el comienzo de la pandemia, frente a las 213 de finales de diciembre de 2021.

Ese aumento en los casos también está ejerciendo presión sobre las salas de los hospitales.

Anteriormente, todos los casos positivos de covid eran ingresados en el hospital y cualquier contacto cercano en cuarentena administrada por el gobierno, incluso si eran asintomáticos. Pero con el aumento de los casos, ya no fue factible poner en cuarentena a todos los casos positivos y contactos cercanos.

“Nuestro sistema de salud está al borde del colapso”, dijo el Sindicato de Médicos de Hong Kong en una carta abierta en febrero.

Pero algunos casos positivos están desesperados por ser admitidos en instalaciones administradas por el gobierno, sin importar cuán enfermos estén, porque durante gran parte de la pandemia se les ha dicho que es lo correcto, dijo el profesor de la Universidad de Hong Kong, Jin Dong-yan. Eso no solo ejerce presión sobre el sistema, dijo, sino que también expone a otros a la infección.

"Simplemente se quedan, vienen a este o aquel hospital, solo con la esperanza de ser admitidos", dijo el mes pasado. “Podrían transmitir el virus a otros”.

La situación también se ve exacerbada por la alta proporción de personas no vacunadas en Hong Kong. A partir de esta semana, el 78% de la población, excluyendo a los de 3 a 11 años, tiene la doble vacuna, pero solo el 48% de las personas de 70 años o más han recibido dos dosis. A principios de este año, solo el 25% de las personas de 80 años o más habían sido vacunadas.

Fuente: CNN