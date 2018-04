Honores. El miércoles, su último día en el país, Rajoy visitará el Parque de la Memoria para homenajear a los desaparecidos.

El presidente de España, Mariano Rajoy, llegará esta noche a Buenos Aires para iniciar una visita oficial de dos días, con "un mensaje de apoyo a las reformas en lo económico" encaradas por la gestión de Mauricio Macri y de "ánimo" a las empresas españolas frente a "los cambios en los niveles de seguridad jurídica" de la Argentina.



Así lo expresó el embajador de España en la Argentina, Francisco Sandomingo Núñez, quien, en un encuentro con la prensa, adelantó detalles de la visita oficial de Rajoy, que incluirá el martes un encuentro con el presidente Mauricio Macri.



"El objetivo es dar continuidad a la visita de Macri a España (en febrero del año pasado) y enviar un mensaje de apoyo a las reformas de Macri en lo económico", señaló Sandomingo Núñez en la sede de la Embajada de España, del barrio porteño de Recoleta.



El embajador añadió que Rajoy llegará con la intención de "trasladar la solidaridad de España con los procesos en marcha en la Argentina, animar a las empresas españolas, y explicarles la nueva realidad económica argentina y los cambios que ha habido en los niveles de seguridad jurídica".



Afirmó que, entre las áreas de interés para las empresas españolas, están la infraestructura, las energías renovables y el turismo. Además, señaló que hay firmas ibéricas que intentarán ganar una licitación en el país para "la compra de trenes, por 2.000 ó 3.000 millones de dólares".



Entre las intenciones de la visita del presidente español está la de respaldar la conformación de un bloque Mercosur-Alianza del Pacífico, porque "daría estabilidad política y económica a la región". También formará parte de la agenda económica un acuerdo comercial entre el bloque sudamericano y la Unión Europea (UE), aunque el embajador aclaró: "Nosotros no podemos resolver nada, porque las competencias (para rubricar el entendimiento) son del bloque". No obstante, afirmó que ese entendimiento ayudaría a "aumentar las exportaciones" de España hacia la Argentina. "Está en la agenda (de la visita oficial) defender el libre comercio", adelantó Sandomingo Núñez. También destacó que España respalda a la Argentina en su intento de ser admitida como miembro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): "Hemos apoyado la incorporación de la Argentina a la OCDE desde el primer momento. Entendemos que no hay obstáculos. Va a estar en la agenda, así como la reunión del G-20", precisó el embajador a la prensa.



Según el representante diplomático español, "la Argentina puede contribuir en el mantenimiento de la estabilidad (en la región) y en el impulso de mecanismos de integración", y no descartó que Rajoy y Macri hablen de la crisis política de Venezuela.

El martes Rajoy terminará con un encuentro con la colectividad española en el Club Español.

La actividad oficial de Rajoy comenzará mañana, cuando, a partir de las 9, participe de un foro económico organizado por las autoridades españolas. También mañana, aunque sin horarios definidos por ahora, Rajoy tendrá el acto protocolar de colocar una ofrenda floral en honor al general José de San Martín y actividades en la Casa Rosada. Allí, será recibido por el presidente Mauricio Macri y, luego, ese encuentro se ampliará con la participación de funcionarios de los gabinetes. Los presidentes también se reunirán con los empresarios españoles que llegarán a la Argentina como parte de la delegación.



La última visita oficial de un presidente español a la Argentina fue en 2007, cuando llegó al país José Luis Rodríguez Zapatero.