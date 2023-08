India logró hoy miércoles el primer descenso con éxito de una nave no tripulada en el polo sur de la Luna, un territorio inexplorado que podría contener reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos, por lo que la presidenta del país calificó el hecho como "una ocasión trascendental", mientras que los científicos indios consolidan su ambicioso programa espacial.



La nave "Chandrayaan-3 se posó con éxito en la Luna", anunció en su sede la Organización India de Investigación Espacial (ISRO, por sus siglas en inglés), en medio de los aplausos de los científicos que observaban en la ciudad de Bengaluru, en el sur del país.



"¡India, llegué a mi destino y tú también! Felicitaciones, India", es el mensaje que emitió la nave y fue publicado en la cuenta oficial de ISRO en la red social X (ex Twitter).



"India se convierte en el primer país en realizar un alunizaje suave en el polo sur de la Luna", publicó la cadena pública DD News luego del alunizaje de la nave a las 18:04 hora local (9:34 de Argentina).



Este exitoso alunizaje llega unos días después de que una sonda rusa se estrellara en la misma región, y cuatro años después de que el anterior intento indio fracasase en el último momento, según publicó la agencia de noticias AFP.



El primer ministro de India, Narendra Modi, sonrió mientras ondeaba una bandera en la televisión en directo para anunciar el éxito de la misión.



"En esta feliz ocasión me gustaría dirigirme a los pueblos del mundo", dijo Modi y remarcó que "el éxito de la misión lunar de la India no es sólo de la India. Este éxito pertenece a toda la humanidad".



India dispone de un programa aeroespacial de bajo costo en comparación con otras potencias, pero que creció notablemente desde que envió su primera nave a orbitar la Luna en 2008.



"Hoy, con el exitoso alunizaje de la misión Chandrayaan 3, nuestros científicos no sólo han hecho historia sino que también han rehecho la idea de geografía. Es verdaderamente una ocasión trascendental", afirmó la presidenta de la República de India, Droupadi Murmu, en un mensaje transmitido por DD News.



Según consignó el diario The Times of India, el polo sur lunar es un territorio inexplorado que los científicos creen que podría contener reservas vitales de agua congelada y elementos preciosos.



Después de un intento fallido hace casi cuatro años, India "hizo historia al convertirse en el primer país en aterrizar cerca de la región poco explorada del polo sur y se une a Estados Unidos, la Unión Soviética y China para lograr un alunizaje", agregó el diario indio.



La nave Chandrayaan-3 captó la atención pública desde su despegue el 5 de agosto frente a miles de curiosos ilusionados.



Chandrayaan-3 tardó mucho más en llegar a la Luna que las misiones del programa estadounidense Apolo en los años 1960 y 1970, que alcanzaban el satélite en unos días.



El presupuesto de esta misión es de 74,6 millones de dólares, prueba de la frugal ingeniería espacial india que utiliza cohetes menos potentes que los usados por Estados Unidos en el programa Apolo, por lo que la sonda tuvo que orbitar varias veces en la Tierra para ganar velocidad antes de poner rumbo a la Luna.



Los expertos indican que consiguen esos bajos costos por copiar y adaptar tecnología espacial existente y aprovechando la abundancia de ingenieros altamente capacitados que cobran mucho menos que sus homólogos extranjeros.



Hasta el momento, Rusia, Estados Unidos y China consiguieron llevar misiones a la superficie de la Luna, pero solo India logró llegar a la región polar.