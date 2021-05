India se dirigía a superar mañana los 20 millones de casos de coronavirus, mientras que las muertes por la enfermedad se acercaban a los 220.000, en medio de un brote catastrófico que no da señales de remisión, en tanto que la Unión Europea planea reabrir sus fronteras a los viajeros y la pandemia prosigue su avance en América Latina.



India registró hoy 368.147 nuevos casos y 3.417 muertes, a medida que un aumento permanente de los contagios se propagaba por todo el país y dos días después de que el Gobierno ampliara su programa de vacunación a todos los adultos.



El Tribunal Superior de Nueva Delhi anunció hoy que comenzaría a castigar a los funcionarios del Gobierno si no se entregaban los suministros de oxígeno asignados a los hospitales, luego de que el fin de semana varias autoridades hospitalarias buscaran la intervención de la Justicia ante la escasez del material.



El Ministerio de Salud indicó que desde el inicio de la pandemia el país acumuló más de 19,92 millones de contagios y se acercaba hoy a los 219.000 muertos a causa de la enfermedad, solo detrás de Estados Unidos y Brasil.



Frente al incesante incremento de casos y la dramática situación que vive el sistema de salud indio, el Reino Unido anunció hoy que enviará un millar de respiradores más a su excolonia para contribuir a la lucha contra la pandemia.



La noche anterior, en el Reino Unido al menos 5.000 personas sin barbijo ni distanciamiento social se reunieron en un concierto en la ciudad inglesa de Liverpool como parte de un programa piloto para investigar el riesgo de transmisión del coronavirus, la efectividad de medidas como la ventilación y los testeos previos, y otros factores como catering, duración y consumo de alcohol.



Los asistentes tuvieron que presentar pruebas de coronavirus realizados antes de ingresar al evento, y no fue necesario el uso de cubiertas faciales ni respetar el distanciamiento social, según informó la cadena de televisión ITV News.



El objetivo del Gobierno británico es saber cómo pueden llevarse a cabo los festivales de música de verano después del 21 de junio, fecha en que finalizarán totalmente las restricciones de la cuarentena implementadas en el Reino Unido en diciembre pasado.



En paralelo, el órgano ejecutivo de la Unión Europea (UE) propuso hoy a sus 27 Estados miembro permitir el ingreso de personas de terceros países que hayan sido plenamente inmunizadas con vacunas contra el coronavirus autorizadas por el bloque comunitario.



El texto de la propuesta aclara que los viajeros a quienes sería permitido el ingreso a la UE deberán haber recibido sus vacunas 14 días antes de la llegada, informó la agencia de noticias AFP.



Asimismo, la UE está preparando un certificado sanitario de alcance europeo que pretende implementar en forma operativa a fines de junio, en coincidencia con la temporada de verano, tras bloquear sus fronteras exteriores en marzo de 2020 a viajes no esenciales.



Entre tanto, Francia reabrió hoy las escuelas secundarias, una semana después de las instituciones de preescolar y primaria, y levantó la prohibición de los viajes nacionales, como parte del plan de desconfinamiento en cuatro etapas anunciado por el presidente Emmanuel Macron.



Debido a que la situación epidemiológica en el país se mantiene delicada, se establece un estricto protocolo sanitario que prevé la clausura inmediata de un aula cuando se detecte un caso positivo entre los estudiantes, quienes, además, deberán alternar entre clases presenciales y a distancia, para que los establecimientos no superen el 50% de su capacidad.



Grecia, por su parte, vio abrir hoy los cafés y restaurantes tras seis meses de cierre a causa del coronavirus, en una jornada de temperaturas veraniegas y a la espera de la vuelta a clases presenciales en la próxima fase de desconfinamiento el 10 de mayo.



No obstante, los establecimientos deberán cerrar a las 22.45 para respetar el toque de queda, los empleados tendrán que realizar autocontroles una vez a la semana y llevar mascarillas, solo se servirá en lugares al aire libre y con un máximo de seis personas por mesa, y no podrán poner música para evitar que la gente se acerque para hablar.



En esa línea, hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS) actualizó las formas de transmisión del virus y aceptó que una de las principales vías de contagio se da a través de pequeñas gotas que se emiten con solo respirar y pueden quedar flotando en el aire.



Por otra parte, la situación continúa crítica en Alemania, donde hoy se debió cancelar por segundo año consecutivo la famosa Fiesta de la Cerveza, prevista del 18 de septiembre al 3 de octubre en Munich, anunciaron este lunes las autoridades de la región de Baviera.



El presidente bávaro, Markus Söder, explicó hoy en conferencia de prensa que la situación sanitaria sigue siendo demasiado "incierta" como para celebrar el evento.



Italia perdió 1,5 millones de puestos de trabajo en el rubro de comercio a causa del coronavirus, según un informe de la organización sectorial Confcommercio divulgado hoy, y agregó que "los efectos de la pandemia" provocaron pérdidas por 130.000 millones de euros desde marzo de 2020.



Con el objetivo de recuperar las pérdidas millonarias que provocó la difusión de la Covid-19, los Museos Vaticanos volvieron a recibir hoy al público con medidas de higiene durante los siete kilómetros de recorrido.