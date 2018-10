Las autoridades en el norte de Arkansas investigan la causa de un misterioso agujero en el suelo que arrojó llamas durante más de 40 minutos. Los investigadores descartaron el metano como la fuente del incendio que surgió de un hoyo el 17 de septiembre en Midway, una comunidad cerca de la frontera entre los estados de Arkansas y Missouri.

También se ha demostrado que suposiciones improbables, como meteoritos, no tienen fundamentos, dijo el juez del condado de Baxter Michey Pendergrass al periódico The Arkansas Democrat-Gazette.

Las llamas del hoyo, que ha existido desde hace al menos 10 años en propiedad privada, alcanzaron los 3,6 metros de altura, indicó Pendergrass.

Los geólogos revisaron el agujero con una cámara y determinaron que probablemente fue creado por un animal porque se extendía de forma horizontal y llegaba hasta una cuneta de desagüe cercana, según el reporte del Servicio Geológico de Arkansas.

Se determinó que no había filtraciones en ductos de combustible o de servicios públicos en el área, dijo Pendergrass. Los técnicos de Black Hills Energy no detectaron gas natural en la zona. Aún no se analizan en laboratorio las muestras de tierra del lugar.

"Las muestras de tierra deberían aclarar cualquier posibilidad de gasolina o cualquier cosa puesta en el agujero o aguas freáticas contaminadas con gasolina o algo similar", dijo Ty Johnson del Servicio Geológico.