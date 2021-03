El presidente de Irán, Hasan Rohani, denunció este sábado que las sanciones de Estados Unidos por el programa nuclear de la república islámica impiden la importación de vacunas contra el coronavirus.



"Pedimos las vacunas, también las pagamos, pero antes de la importación nos dicen que los fabricantes todavía temen las sanciones de Estados Unidos", lamentó el Mandatario. "Este terrorismo económico que -el expresidente de Estados Unidos, Donald- Trump nos impuso, aún continúa", agregó.



Rohani no dio detalles de situaciones concretas, pero las autoridades ya denunciaron que las sanciones impuestas por Washington frenaron la exportación de 370.000 dosis desde India.



También argumentaron que esas mismas sanciones impidieron que Irán realice el pago por adelantado del instrumento Covax, impulsado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para distribuir vacunas de forma más equitativa sin importar el nivel de ingreso de los países.



Trump se retiró en 2018 del acuerdo nuclear firmado junto a otras potencias occidentales y diseñado para restringir las actividades nucleares de Irán, e impuso nuevas sanciones económicas contra el país.



Desde que Joe Biden llegó a la Casa Blanca hubo varios indicios de posibles negociaciones sobre un regreso de Estados Unidos al acuerdo, pero Teherán también espera el levantamiento de al menos parte de las sanciones, precisó la agencia de noticias Europa Press.



Sin embargo, esto no ocurrió por el momento y "aunque estamos haciendo todo lo posible para que las vacunaciones masivas se realicen lo más rápido posible, no todo está bajo nuestro control", manifestó Rohani.



Irán registró más de 62.000 muertes relacionadas con la Covid-19 y más de 1,8 millones de infecciones desde el inicio de la pandemia.



Hasta el momento, el país de casi 83 millones de habitantes logró importar alrededor de dos millones de dosis, especialmente desde Rusia y China, lo que permitió la inmunización principalmente en el sector de la salud.