Según indicó el ministro de Salud italiano, Orazio Schillaci, "la legislación se basa en el principio de precaución, ya que no existen pruebas científicas excluyentes de efectos nocivos relacionados con el consumo de alimentos sintéticos".



El proyecto prevé, entre otras sanciones, multas de 10.000 a 60.000 euros (10.840 a 65.000 dólares) para quienes infrinjan sus disposiciones, que apuntan en particular a la carne producida en laboratorio a partir de células madre de origen animal, consignó la agencia de noticias AFP.



La principal organización agrícola italiana, Coldiretti, organizó un acto frente a la sede del gobierno en Roma para decir "no a los alimentos sintéticos".



El presidente de esa entidad, Ettore Prandini, declaró: "Italia, líder europeo en materia de calidad y seguridad alimentarias, tiene el deber de estar a la vanguardia de las políticas alimentarias de defensa de los ciudadanos y las empresas".



El Parlamento debería adoptar ese proyecto de ley en un lapso de dos meses y podría modificarlo en los debates.



La iniciativa no responde a ningún pedido de autorización de venta de ese tipo de alimentos en países de la Unión Europea (UE) y se estima que ningún alimento sintético debería comercializarse antes de 2025 como mínimo. (Télam)