El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, adelantó hoy que su Gobierno estudia ampliar hasta fin de año el estado de emergencia por la pandemia del coronavirus, luego de que los nuevos contagios de Covid-19 crecieran por tercer día consecutivo en el país.



Con 276 casos confirmados en las últimas 24 horas, Italia registró hoy un leve repunte en el número de infecciones diarias, frente a los 229, 193 y 138 de las jornadas anteriores.



En tanto, el número de fallecidos en la víspera fue de 12, la misma cifra que ayer, según los últimos datos del Ministerio de Salud.



Desde el inicio de la criensis sanitaria a fines de enero, Italia contabilizó 242.639 casos y 34.938 decesos por la pandemia, y es el cuarto país con más muertes en el mundo.



Cerca de la mitad de los nuevos casos corresponden a la norteña región de Lombardía, epicentro nacional del brote, que detectó 135 contagios y 6 muertes en la víspera.



Si bien Italia está en plena flexibilización de las medidas tomadas contra la Covid-19, ya han surgido rebrotes en varias partes del país, por lo que el Gobierno instó a mantener la cautela.



Por ello, el premier italiano reveló hoy que se ampliará hasta final de año el estado de emergencia por el coronavirus, que debe concluir el próximo 31 de julio, reporto la agencia de noticias EFE.



"Se dan las condiciones para continuar la emergencia del coronavirus más allá del 31 de julio", señaló Conte, en declaraciones a periodistas.



"El estado de emergencia se necesita para mantener el virus bajo control. Todavía no se ha decidido todo, pero razonablemente irá en esta dirección", señaló.



Italia declaró el estado de emergencia el 31 de enero por un periodo de seis meses, tras detectarse los primeros positivos con coronavirus en el país: una pareja de turistas chinos en Roma.



Gracias a su vigencia, el Ejecutivo puede asignar fondos para la lucha contra el virus y adoptar medidas por decreto, como el confinamiento, restricciones al movimiento de las personas, etc.



En un nuevo intento de frenar una segunda ola de la enfermedad, el ministro de Salud, Roberto Speranza, firmó ayer una ordenanza para prohibir entrar al país a personas procedentes de trece "países a riesgo" por la pandemia de coronavirus, entre ellos cinco latinoamericanos: Chile, Perú, Brasil, Panamá y República Dominicana.



A la lista se suman Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Herzegovina, Kuwait, Macedonia del Norte, Moldavia y Omán.



"En el mundo la pandemia se encuentra en su fase más aguda y no podemos perjudicar los sacrificios de los italianos en estos meses. Por esa razón hemos elegido la línea de la máxima prudencia", manifestó Speranza, en un comunicado.



Antes se habían suspendido los vuelos procedentes de Bangladesh al registrar, especialmente en Roma, un aumento de los casos de coronavirus importados desde ese país.