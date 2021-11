El Gobierno italiano dijo que no descarta introducir la vacunación obligatoria contra el coronavirus "para algunas categorías" y espera llegar "al 90% de la población" mayor de 12 años inmunizada en el corto plazo, mientras superó hoy las 90 millones de dosis administradas.



"La obligación de vacunación para algunas categorías no es absolutamente un tabú y estamos listos a tomarlo en consideración", planteó el viceministro de Salud, Andrea Costa, en declaraciones radiales.



Costa dijo que, mientras el Gobierno monitorea los datos "semana a semana", las autoridades confían "en que prevalezca un sentido de responsabilidad" entre la población.



Italia superó hoy las 90 millones de dosis administradas, con el 83,07% de la población mayor de 12 años ya inmunizada, según la última actualización del sitio del Gobierno dedicado a la campaña de vacunación iniciada el 27 de diciembre de 2020.



En ese marco, Costa afirmó que el objetivo del Gobierno es "llegar al 90% de la población inmunizada, y para eso faltan vacunar 2 millones de personas".



Para Costa, el uso del denominado "pase verde", por el momento obligatorio para viajes internos, restaurantes e incluso para todos los trabajadores públicos y privados, podría revisarse "al alcanzar el 90% de inmunizados" y no antes.



"No es correcto que quienes han sido vacunados tengan que soportar medidas restrictivas debido a una minoría que no ha sido vacunada", expresó el viceministro de Salud.