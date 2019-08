El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, opinó sobre el resultado de las elecciones primarias celebradas este domingo en Argentina, en las que el oficialismo de Mauricio Macri sufrió una derrota por amplio margen, que fue lamentado por el líder derechista.

El mandatario consideró que si triunfa la fórmula peronista conformada por Alberto Fernández y Cristina Kirchner, el sur de Brasil podría sufrir una crisis de refugiados similar a la que se vive en la frontera con Venezuela.

"Gente de Rio Grande do Sul, si esta izquierda regresa aquí en Argentina, podemos tener aquí un nuevo estado de Roraima (estado fronteriza). Y no queremos eso: hermanos argentinos huyendo hacia aquí, en vista de las cosas malas que parecen estar pasando allí si estas elecciones celebradas ayer se confirman ahora en el mes de octubre", expresó en un evento, según reseñó Globo.

El líder brasileño, que ha expresado su cercanía y apoyo a Macri, volvió a embestir contra los movimientos izquierdistas. "¿Qué pasó en las elecciones de ayer? La banda de Cristina Kirchner, que es la misma que la de Dilma Rousseff, que es la misma que la de [Nicolás] Maduro y [Hugo] Chávez, y la de Fidel Castro, dio una señal de vida", indicó.

Por ello, invocó a aumentar los esfuerzos de cara a las elecciones generales. "Hemos tenido unas malas elecciones y eso nos obliga a redoblar nuestros esfuerzos a partir de mañana. Duele que no tengamos todo el apoyo que esperábamos", agregó.

Los resultados de las PASO tuvieron un efecto negativo en el mercado brasileño. La bolsa de San Pablo cede este lunes poco más de 2%, mientras que el real también sufría una leve depreciación frente al dólar.

Bolsonaro fue el líder regional que expresó más abiertamente su respaldo al oficialismo, quebrando una tradición de no injerencia entre dos grandes socios comerciales. "Si a Macri no le está yendo bien hay que tener paciencia. Hay que luchar para que mejore o votar en alguien que este en la línea de él", dijo Bolsonaro en mayo. Hace un mes, agregó: "Yo no quiero que Argentina siga la línea de Venezuela. Por eso aliento la reelección de Macri"

