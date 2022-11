El fundador de Amazon, Jeff Bezos, donará la mayor parte de su riqueza de 124.000 millones de dólares durante su vida, dijo el multimillonario en una entrevista a CNN el lunes.

Sin dar más detalles, Bezos dijo que él y su pareja, la periodista convertida en filántropa Lauren Sánchez, estaban “construyendo la capacidad de poder entregar este dinero”.

“Lo difícil es averiguar cómo hacerlo de forma apalancada”, dijo Bezos durante la entrevista. “No es fácil. Construir Amazon no fue fácil. Se necesitó mucho trabajo duro y compañeros de equipo muy inteligentes. Y estoy descubriendo -y Lauren está descubriendo- que la filantropía es muy similar. No es fácil. Es realmente difícil”.

Bezos había sido criticado en el pasado por no firmar el Giving Pledge, la campaña lanzada por Bill Gates, Melinda French Gates y Warren Buffet para animar a los multimillonarios a donar la mayor parte de su riqueza a través de la filantropía.

El multimillonario se ha comprometido anteriormente a destinar 10.000 millones de dólares a la lucha contra el cambio climático y la protección de la naturaleza a través del Bezos Earth Fund, del que es presidente ejecutivo. Además anunció una donación de 200 millones de dólares al Museo Nacional del Aire y el Espacio del Smithsonian.

El intercambio de 20 minutos entre la pareja y CNN abarcó una gran variedad de temas desde las opiniones de Bezos sobre el diálogo político y una posible recesión económica hasta el plan de Sánchez de visitar el espacio exterior con una tripulación exclusivamente femenina y sus reflexiones sobre una floreciente asociación empresarial con Bezos, comentó el medio.

En una de las preguntas la reportera preguntó al magnate si su intención era donar la mayor parte de su patrimonio en vida, a lo que respondió que esa es su intención.

Pese a ser una de las cuatro personas más ricas del mundo, Bezos se negó a establecer un monto objetivo de cuánto regalará a través de su vida, según lo explicado por CNN.

Las medidas benéficas de Bezos contrastan con las de su ex esposa, MacKenzie Scott, quien rápidamente se dedicó a la filantropía tras el divorcio y regaló recientemente casi 4.000 millones de dólares a 465 organizaciones en menos de un año.

En la entrevista al medio estadounidense, Bezos admitió que se ha comprometido a donar 10.000 millones de dólares a lo largo de 10 años, es decir, alrededor del 8% de su patrimonio neto actual, al Fondo Bezos para la Tierra, que Sánchez copreside. Además explicó que entre sus prioridades están reducir la huella de carbono del cemento y el acero para la construcción; presionar a los reguladores financieros para que tengan en cuenta los riesgos relacionados con el clima; avanzar en las tecnologías de datos y mapeo para controlar las emisiones de carbono; y construir sumideros naturales de carbono basados en plantas a gran escala.

En cuanto a su forma de preparar las donaciones y al tiempo que se tomará para establecer buenos objetivos explicó, “Hay un montón de formas en las que creo que también se pueden hacer cosas ineficaces”, añadió. “Así que hay que pensarlo bien y hay que tener gente brillante en el equipo”.

Ante la situación económica actual, con numerosos analistas advirtiendo sobre la posibilidad de una recesión a corto o medio plazo, Bezos recomendó a los pequeños negocios y a las personas en general que eviten en estos momentos tomar riesgos y que si tienen pensado realizar una gran compra, que esperen un poco

“La economía ahora no parece que esté muy bien, las cosas se están ralentizando, estamos viendo despidos en muchísimos sectores, la probabilidad dice que si no estamos ahora en una recesión estaremos muy pronto así que mi recomendación a los pequeños negocios es que no tomen riesgos ahora”, dijo.

Bezos, que dejó de ser director ejecutivo de Amazon en 2021, posee alrededor del 10% del gigante del comercio electrónico, junto con la organización de noticias Washington Post y la empresa de turismo espacial Blue Origin.

El sábado, la estrella de la música country y filántropa Dolly Parton recibió 100 millones de dólares a través del “Bezos Courage & Civility Award”, un honor que reconoce a los líderes que “persiguen soluciones con coraje y civismo”. La dotación debe ir destinada a las organizaciones que la premiada elija.