El candidato presidencial demócrata, Joe Biden, se impuso en las elecciones del estado de Michigan. De esta manera, al sumar los 16 votos electorales que otorga, queda a solo 6 de llegar a la Casa Blanca. De alzarse con Nevada, Georgia, Carolina del Norte o Pensilvania, logrará su objetivo.

Trump, en tanto, continúa con 214 votos y deberá ganar todas las carreras disputadas restantes -y además sumar Alaska, que se estima votará por el republicano- para remontar la carrera.

Según el conteo de The Associated Press, con el 99% de las boletas escrutadas, el ex vicepresidente de Barack Obama se impone por una diferencia ligeramente mayor a los 70.000 votos. En términos porcentuales, es una ventaja de 49,89% contra el 48,58% de Trump.

De esta manera, con la victoria en Michigan y Wisconsin Biden da vuelta dos de los tres estados de los “grandes lagos” que fueron claves para la victoria del actual mandatario en 2016. Los resultados en Pensilvania, el tercero, todavía no han sido anunciados, pero el demócrata se ha mostrado optimista acerca de la posibilidad de que las boletas que restan por contar le permitan remontar la ventaja que mantiene su oponente.

Con el 87% de los votos contados, Trump mantiene una ventaja de alrededor de 300.000 votos (alrededor de 3,5%). No obstante, la vasta mayoría de ellos son boletas enviadas por correo, donde predomina el apoyo a Biden.

Biden ha anticipado que confía en lograr la victoria una vez termine el conteo de votos a nivel nacional. “No estoy aquí para declarar que ganamos, pero sí para informar qué cuando finalice el conteo de votos, seremos los ganadores”, afirmó en un mensaje público desde el Chase Center de Wilmington, en Delaware, donde reside.

También envió un mensaje a Trump, cuya campaña ha denunciado fraude en distintos estados e interpuesto acciones legales para frenar el conteo de votos en dos -Michigan y Pensilvania- y realizar un recuento en otro: Wisconsin. “Nadie nos va a quitar nuestra democracia, ni ahora ni nunca”, expresó.