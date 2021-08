El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio una conferencia de prensa sobre los atentados en Kabul ocurridos este jueves. Actualmente, confirmaron 60 muertos y al menos 140 personas heridas tras lo sucedido, entre ellos varios niños y soldados estadounidenses. "No perdonaremos, no olvidaremos, los cazaremos y los haremos pagar", afirmó.

El mandatario destacó que "no hay evidencias de que haya habido una connivencia entre los talibanes y el grupo yihadista Estado Islámico (EI)" y reconoció que en este momento tanto su gobierno como el movimiento islamista "tienen un interés común": que Estados Unidos se retire el 31 de agosto y abandone el último punto que controla en el país, el aeropuerto internacional de la capital, como acordó la anterior administración de Donald Trump.

"Era tiempo de terminar una guerra de 20 años", afirmó y sostuvo que los propios generales en el terreno rechazaron sus ofertas de enviar refuerzos. Además, destacó que la razón por la que no había habido muertes de militares estadounidenses en Afganistán desde febrero de 2020 es el acuerdo que Trump selló con los talibanes.

"El expresidente hizo un acuerdo con los talibanes: retirar a todas las fuerzas estadounidenses antes del 1 de mayo. A cambio, los talibanes atacarían a otros pero no a las fuerzas estadounidenses", recordó el mandatario.

Biden también vinculó los atentados a la decisión de los talibanes de abrir las cárceles y liberar a todos los detenidos en el país. "De inmediato empezaron a planear atentados contra las fuerzas estadounidenses", aseguró el mandatario en referencia a presuntos presos del EI liberados.

Después, criticó la cadena de mando de los talibanes, dando a entender que los acuerdos que negociaron con la cúpula para garantizar las evacuaciones no siempre se cumplieron en las calles, especialmente alrededor del aeropuerto, donde este jueves se inmoló uno de los dos atacantes suicidas del EI.

"No es lo que llamarías una operación bien coordinada desde la comandancia como lo es la de las fuerzas estadounidenses", afirmó.

El movimiento talibán, sin embargo, responsabilizó a Estados Unidos de las fallas de seguridad de este jueves: los atentados "tuvieron lugar en una zona donde la seguridad está en manos de las fuerzas estadounidenses", aseguró un vocero del grupo islamista.

Estados Unidos no se verá disuadido de su misión de evacuar a miles de civiles de Afganistán a pesar del mortal ataque suicida en el aeropuerto de Kabul. "No seremos disuadidos por terroristas. No les permitiremos detener nuestra misión. Continuaremos la evacuación", dijo Biden en el discurso televisado.

Por su parte, el jefe del Mando Central de EEUU, Kenneth McKenzie, dio un reporte especial sobre lo que sucede en Afganistán en el Pentágono. "Hay 12 soldados estadounidenses fallecidos, un médico militar y 15 heridos", confirmó McKenzie.

Asimismo, confirmó que continuarán con el plan de evacuación de la manera más segura posible. Actualmente, el tránsito aéreo se encuentra interrumpido. "Iremos tras los responsables de este ataque suicida".

"Isis se está preparando para más atentados de la región", añadió.

Por su parte, desde la Casa Blanca indicaron que Biden ya fue informado de lo sucedido. La embajada de Estados Unidos en Kabul ordenó a sus ciudadanos alejarse del área tras los reportes.

Horas después de que las agencias de inteligencia de Estados Unidos y Reino Unido advirtieran sobre una amenaza terrorista del grupo terrorista Estado Islámico (EI) hubo una gran explosión.

Paralelamente, hubo otras dos explosiones que fueron informadas en el hotel Baron donde se encontraban diplomáticos y refugiados afganos que iban a ser evacuados por Reino Unido. Y una tercera, cerca del aeropuerto de Kabul.