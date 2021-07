"En 2021, tenemos el potencial para que se produzca una catástrofe absoluta", señaló la doctora Kate O'Brien, directora del Departamento de Vacunación de la OMS en Ginebra, según la agencia de noticias AFP.



La situación de niños no protegidos y un levantamiento demasiado rápido de las restricciones sanitarias contra la Covid -que cuidaban en parte contra algunas enfermedades infantiles- ya hacen sentir sus efectos, por ejemplo con brotes de sarampión en Pakistán, subrayó la responsable de la OMS.



Estos dos factores combinados son "la catástrofe absoluta contra la cual hacemos sonar la alarma ahora porque necesitamos actuar de inmediato para proteger a esos niños", insistió.



En 2020, 23 millones de niños no recibieron las dosis de vacunas contra la difteria, tétanos y tos convulsa, que sirven de medida de referencia, según datos publicados este jueves por la OMS y Unicef.



Es la cifra más alta desde 2009 y significa un aumento de 3,7 millones de niños con respecto a 2019, agregaron.



Según ambas agencias de la ONU, es más grave aún que 17 millones de niños -que viven en su mayoría en zonas de conflicto, lugares aislado o barrios muy desfavorecidos privados de infraestructuras de salud- no tuvieron dosis el año pasado.



Estas cifras "son una señal de alarma clara, la pandemia de Covid-19 y las perturbaciones que ha provocado nos han hecho perder un terreno precioso que no podemos permitirnos ceder y las consecuencias van a pagarse en muertos y en pérdida de calidad de vida de los más vulnerables", indicó a su vez la directora de Unicef Henrietta Fore.



La tasa de vacunación de la difteria, tétanos y tos convulsa estuvo estancada en 86% durante varios años antes de la pandemia y en 2020 cayó a 83%.



En el caso del sarampión, una enfermedad muy contagiosa que necesita un porcentaje de cobertura de vacunación del 95% para estar controlado, solo el 71% de los niños recibió la segunda dosis.



Finalmente, la ONU subrayó que es importante que la distribución de las vacunas anticovid no se haga en detrimento de los programas de vacunación infantiles.

Fuente: Télam