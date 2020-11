La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles por la falta de ejercicio físico entre la población, agravada por el confinamiento durante la pandemia, y destacó que si la gente no se mantiene activa se corre el riesgo de "crear otro pandemia".



En este sentido explicó que cerca de cinco millones de muertes se podrían evitar cada año si la población fuera más activa, según informó la agencia AFP.



La OMS alertó del impacto negativo que la pandemia de al Covid-19 tiene en la práctica habitual de ejercicio físico.



Aún cuando no hay estadísticas, está claro que las medidas de confinamiento han obligado a muchos a detener la actividad física. "Y si no nos mantenemos activos corremos el riesgo de crear otra pandemia", dijo el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.



"Estar activo físicamente es vital para la salud y el bienestar, puede dar años a la vida y vida a los años", afirmó en un comunicado el director general de la OMS.



La actividad física frecuente es la clave para prevenir y tratar las enfermedades del corazón, la diabetes de tipo 2 y el cáncer. También reduce los síntomas de la depresión y la ansiedad, el deterioro cognitivo, mejora la memoria y, en general, la salud del cerebro.



Para lograr estos beneficios, la OMS recomienda que los adultos hagan entre dos horas y media y cinco horas a la semana de ejercicio aeróbico moderado, mientras que la media para niños y adolescentes debe ser de al menos una hora al día.



La OMS señaló que una vida activa tiene beneficios para cualquiera, más allá de sus aptitudes físicas. "Cada paso cuenta", afirmó Ghebreyesus.