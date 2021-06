La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió hoy que peligran las campañas de vacunación con el mecanismo Covax por falta de fármacos anticovid para repartir en los próximos meses.



"Muy pocas (dosis) son para el período de junio y julio, con lo que va a faltar suministro", explicó Bruce Aylward, encargado del instrumento que busca garantizar la distribución equitativa de vacunas contra el coronavirus en todo el mundo.



Pese a que algunos Estados se comprometieron a donar 150 millones de dosis para compensar problemas de suministro existentes, Covax pidió acelerar esas entregas.



De acuerdo con Aywald si eso no ocurre, los Estados receptores están "destinados al fracaso" porque "no podrán comenzar la distribución, dar confianza a las comunidades, y construir sus sistemas", según informó la agencia de noticias AFP.



El responsable explicó que para vacunar de 30% a 40% de la población mundial este año habrá que inmunizar al menos a 250 millones de personas antes de fines de septiembre, lo que requiere centenares de millones de vacunas.



"No tenemos suficientes dosis", resumió el responsable de la OMS.



El Covax está impulsado por la OMS, la Alianza Mundial para las Vacunas e Inmunización (GAVI) y la Coalición para la Promoción de Innovaciones en pro de la Preparación ante las Epidemias (CEPI).



El instrumento se creó en junio de 2020 para garantizar una distribución equitativa de las vacunas contra el coronavirus, especialmente en los países de ingresos bajos y medianos.