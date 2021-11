Con la variante Delta circulando en un 84% en el AMBA, la idea de tener que lidiar con una “hermana” de esta mutación genera una fuerte alarma en la Argentina. Se trata de una nueva “Delta Plus”, denominada como AY.4.2, la cual ya fue detectada en más de 40 países, en especial en el Reino Unido. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ya anunció que se encuentra bajo investigación.

Delta, Delta Plus y nueva Delta Plus: las mutaciones que generan alarma en todo el mundo

Su nombre puede generar alguna confusión, ya que en distintas partes del mundo la catalogaron como “Delta Plus”, sin embargo se trata de una nueva mutación. Técnicamente, su nombre es AY.4.2 y fue identificada por primera vez a mediados de junio en el Reino Unido. Según informó la OMS, desde julio hasta el 25 de octubre de 2021, “se han cargado más de 26.000″ de estas secuencias en la Red Regional de Vigilancia Genómica de Covid-19 (GISAID) desde 42 países.

En ese sentido, el organismo internacional señaló que “la mayoría (93%) se notificaron en el Reino Unido, donde se ha observado un aumento gradual en la contribución proporcional de AY.4.2; que representan aproximadamente el 5,9% del total de casos de Delta notificados en la semana que comienza el 3 de octubre de 2021″.

Además advirtieron que esta mutación ya se encuentra bajo investigación y que “se están realizando estudios epidemiológicos y de laboratorio para evaluar” si esta variante cuenta con “algún impacto fenotípico adicional”. Es decir, si es más contagiosa, elude mejor el sistema inmune o provoca cuadros más graves. (por ejemplo, un cambio en la transmisibilidad o una disminución en la capacidad de los anticuerpos para bloquear el virus).

Cuáles son las características de la nueva Delta Plus

Pese a que aún se encuentra bajo investigación, algunos expertos estiman que podría ser hasta un 10% más contagiosa que su “hermana”, ya que presenta dos mutaciones en la proteína Spike (S), responsable del ingreso a la célula: la A222V y la Y145H. Sin embargo, los científicos aún no han dado su veredicto al respecto.

Lo cierto es que la situación en el Reino Unido, con una alta tasa de vacunación con esquema completo, aún genera incógnitas. Es por eso que esta nueva mutación captó la atención no solo de los científicos, sino también del Gobierno británico, quienes anunciaron (incluso antes que la propia OMS) que tenían a esta variante “bajo investigación”.

Según el organismo que lidera Tedros Adhanom Ghebreyesus, esta nueva mutación registró un “aumento gradual” en la proporción de casos en Gran Bretaña. En la actualidad, representa casi un 10% de todos los nuevos contagios, cuando hace solo mes era del 5%. Una situación que alertó a los más de 40 países que ya detectaron a la AY.4.2 entre sus pobladores.

Cuál es la situación de la nueva Delta Plus en el Reino Unido

Según señaló el director del Instituto de Genética del University College de Londres, Francois Balloux, esta nueva variante Delta Plus “es potencialmente una cepa ligeramente más infecciosa”, probablemente hasta “un 10% más transmisible”. “Es bueno que estemos al tanto. En esta etapa, yo diría que esperemos y observemos, que no haya pánico. Puede ser un poco más transmisible, pero no es algo absolutamente desastroso como vimos anteriormente”, aseguró el científico en declaraciones a la BBC.

“Como la AY.4.2 todavía se encuentra en una frecuencia bastante baja, un aumento del 10% en su transmisibilidad podría haber causado solo una pequeña cantidad de casos adicionales”, afirmó el especialista, por lo cual descartó que haya “impulsado el reciente aumento en el número de casos en Reino Unido”.

Vale destacar que la variante Delta todavía domina el mundo y está presente en casi el 70% de todas las muestras secuenciadas a lo largo y ancho del planeta. Y en la Argentina su frecuencia de detección alcanzó el 83,3% en el Gran Buenos Aires, el 84,6% en la Ciudad de Buenos Aires, el 21,4% en Santa Fe y el 41,0% en Neuquén, según el último reporte del Proyecto País.