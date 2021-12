La Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció hoy que certificó como uso de emergencia la vacuna contra la Covid-19 india Covovax.

Este inmunizantes "es producido por el Serum Institute of India bajo licencia de Novovax y forma parte de la cartera de Covax, lo que impulsará los esfuerzos para vacunar a más personas en los países de bajos ingresos", destacó la OMS.



Ese instrumento multilateral para achicar la brecha en el acceso de inoculantes solamente distribuyó 700 millones de dosis en 2021, muy lejos del objetivo original de 2.000 millones.



"Las vacunas continúan siendo uno de los métodos más eficaces de protección contra formas graves y la muerte provocada por el SARS-CoV-2, pese a la aparición de nuevas variantes", subrayó Mariangela Simao, encargada del acceso a los medicamentos de la OMS, de acuerdo a declaraciones reproducidas por la agencia de noticias AFP.



Esta aprobación "debería facilitar el acceso, especialmente en los países de bajos ingresos, 41 de los cuales aún no han podido vacunar al 10% de su población, mientras que 98 países no han alcanzado el 40%", añadió de acuerdo a un comunicado de la agencia sanitaria de la ONU.



La OMS se había fijado el objetivo de vacunar al 40% de la población de todos los países antes de finales de año.



Covovax requiere dos dosis y puede ser conservada a temperaturas de 2 a 8°, como la tienen los refrigeradores comerciales.



Se une así a Pfizer-BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Johnson&Johnson, Sinopharm, Sinovac y Covain en la lista de vacunas contra la Covid-19 aprobadas por la OMS.



Este visto bueno facilita el reconocimiento internacional de la vacuna y, sobre todo, permite que la utilicen las agencias de la ONU y el sistema Covax.