El avance de la viruela del mono que se registró en 16 países, con un total de 131 casos confirmados y otros 106 sospechosos fuera de África desde el 7 de mayo, "todavía puede controlarse y el riesgo general de transmisión es bajo", aclaró hoy la Organización Mundial de la Salud (OMS).



La experta en viruela, Rosamund Lewis, afirmó que de acuerdo a lo que se sabe "del virus y sus modos de transmisión, este brote aún puede contenerse; el objetivo es contenerlo y detenerlo".



La experta que parte del Programa de Emergencias de la agencia de la ONU, dijo que "el riesgo para el público en general parece ser bajo", informó el sitio web de noticias de Naciones Unidas.



La OMS consideró que es poco probable que el virus haya mutado, pero la transmisión puede estar siendo impulsada por un cambio en el comportamiento, a medida que la gente vuelve a socializar cuando se levantan las restricciones en todo el mundo contra el coronavirus.



Los síntomas pueden ser muy similares a los experimentados por los pacientes de viruela, aunque son menos graves desde el punto de vista clínico.



Visualmente son dramáticos, con pústulas elevadas y fiebre en los casos más graves que pueden durar de dos a cuatro semanas, explicaron.



Según la agencia sanitaria de la ONU, este brote de viruela del mono se transmitió principalmente por contacto estrecho de piel a piel, aunque el virus también puede transmitirse por gotas de aliento y ropa de cama contaminada.



El periodo de incubación de la viruela del mono suele ser de seis a 13 días, pero puede oscilar entre cinco y 21, señalaron.



"Todavía no tenemos información sobre si se transmite a través de los fluidos corporales", señaló Lewis, e instó a los grupos potencialmente de riesgo a "estar atentos" cuando estén en contacto estrecho con otras personas.



En un esfuerzo por advertir que no se debe estigmatizar a quienes caen enfermos por el virus, la OMS insistió en que, aunque la mayoría de los casos de infección se relacionaron principalmente con hombres que tienen relaciones sexuales con otros hombres, esto se debe probablemente a que son más proactivos a la hora de buscar asesoramiento sanitario que otras personas.



La enfermedad "puede afectar a cualquiera y no está asociada a ningún grupo de personas en particular", dijo la experta a los periodistas en Ginebra.



Y añadió que lo inusual de este brote es que "los países que están informando de la viruela del mono ahora son países que normalmente no tienen brotes" de esa enfermedad.



Hay varios países en los que esta enfermedad es endémica: la República Centroafricana, la República Democrática del Congo, Nigeria y Camerún están notificando casos en este momento y hay otros países que reportaron casos en el pasado.



Aunque la vacunación contra la viruela proporcionaba protección contra la viruela del mono en el pasado, las personas menores de 40 a 50 años, en la actualidad, pueden ser más susceptibles a la infección por viruela del mono, ya que las campañas de vacunación contra la viruela terminaron en todo el mundo después de la erradicación de la enfermedad en 1980.



Si bien los Estados miembros de la OMS pidieron en su día que se mantuvieran reservas de vacunas contra la viruela en caso de un nuevo brote de la enfermedad, la experta explicó que pasaron "40 años y es posible que haya que renovar estas reservas".



Agregó que "la OMS trabajó en ello y lo está estudiando también ahora".



Por el momento, se conocen dos variantes del virus de la viruela del mono: la de África occidental y la de la cuenca del Congo (África central).



El primer caso humano se identificó en un niño de la República Democrática del Congo en 1970.



"La mayoría de los animales susceptibles de contraer la viruela del mono son roedores, ratas gigantes de Gambia, lirones y perros de las praderas", advirtió Lewis, y explicó que "esos son los tipos de animales que pueden contagiar el virus".