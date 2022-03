El presidente estadounidense, Joe Biden, y los demás líderes de la OTAN acordaron este jueves desplegar 40.000 soldados adicionales en países miembro de Europa del Este y suministrar más armas al Ejército ucraniano en respuesta a la invasión rusa a Ucrania.



El anuncio fue hecho por el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, tras una reunión extraordinaria de la alianza, la primera de tres cumbres previstas hoy en Bruselas para redoblar la presión de Occidente sobre Rusia para que frene su ofensiva.



La invasión rusa de Ucrania "es la mayor crisis de seguridad en una generación" y "estamos unidos para mantener fuerte nuestra alianza y seguros a nuestros pueblos", dijo Stoltenberg en conferencia de prensa.



El secretario general, cuyo mandato fue renovado hoy por un año más, dijo que los líderes de la OTAN aprobaron el despliegue de 40.000 soldados en el flanco este de la OTAN, en países cercanos a Rusia, incluyendo algunos fronterizos con Ucrania.



Stoltenberg confirmó que, como se esperaba, la OTAN desplegará cuatro nuevos batallones en Eslovaquia, Hungría, Bulgaria y Rumania.

En un comunicado, Biden dijo que las decisiones adoptadas enviaban a Rusia "una fuerte señal de que defenderemos y protegeremos de manera colectiva cada pulgada de territorio de la OTAN". El mandatario agregó que Estados Unidos seguirá apoyando al presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, y su Gobierno con "significativas y crecientes cantidades de ayuda en materia de seguridad para combatir la agresión rusa", informó la agencia de noticias AFP.



Stoltenberg dijo que la OTAN acordó suministrar a Ucrania equipamiento militar adicional, incluyendo misiles antitanque, sistemas de defensa antiaéreos y drones.



Sin embargo, reiteró que la alianza no enviará no mandará tropas a Ucrania, ni de combate ni de paz, y que tampoco desplegará aviones sobre su espacio aéreo para proteger a civiles o establecer una zona de exclusión aérea.



En un mensaje de video transmitido en la cumbre, Zelenski reiteró reproches previos a la OTAN por lo que considera una ayuda insuficiente frente a Rusia, que mantiene sitiadas y bajo bombardeos varias ciudades ucranianas. "Para salvar vidas y nuestras ciudades, Ucrania necesita asistencia militar sin restricciones", dijo.



"Ustedes tiene al menos 20.000 tanques. Ucrania les pidió un uno por ciento de ellos...que nos den o nos vendan. ¡Uno por ciento! Pero aún no tenemos una respuesta clara. Lo peor de una guerra es pedir ayuda y no tener respuestas claras", agregó.



Biden llegó a Bruselas anoche con la meta de acordar con sus aliados nuevas sanciones contra Rusia, que ya ha sido objeto de duras penalidades económicas y boicots de grandes corporaciones y de organizaciones deportivas internacionales.

Aunque la OTAN ya ha dicho que no enviará tropas a Ucrania a pelear contra las fuerzas rusas, sus países están enviando armas al Ejército ucraniano para defenderse de la invasión, ya de manera individual o en grupo.



La OTAN dice está preocupada por la retórica rusa y que teme que Moscú quiera crear un "pretexto" para usar armas químicas en Ucrania.



Al arribar a la sede de la OTAN para la cumbre, Stoltenberg dijo que un ataque químico de Rusia contra Ucrania alteraría el desarrollo de la guerra, aunque no quiso precisar si la alianza respondería con una acción militar.



"No quiero especular más allá del hecho de que la OTAN siempre está lista para defenderse, para protegerse y reaccionar ante cualquier tipo de ataque a un país aliado de la OTAN, dijo, consultado sobre un eventual ataque con armas químicas ruso.



“Cualquier uso de armas químicas cambiaría fundamentalmente la naturaleza del conflicto. Sería una violación flagrante de la ley internacional, y tendría consecuencias extensas y severas", agregó.



Al término de la cumbre, Stoltenberg anunció que los líderes de la OTAN acordaron reforzar sus defensas ante ciberataques y ayudar a Ucrania a defenderse de "amenazas biológicas, químicas, radiactivas y nucleares" de Rusia.



La expansión de la OTAN hacia el Este tras la caída de la Unión Soviética pese a promesas en contrario a Rusia es uno de los motivos por los que el presidente ruso, Vladimir Putin, ordenó la invasión de Ucrania, que hoy cumple su primer mes.



Putin dijo que el ingreso de Ucrania a la OTAN, tal como pretenden Kiev y Estados Unidos, es una amenaza existencias para Rusia, y que permitiría el despliegue de misiles en ese país que llegarían a Moscú en cinco minutos.



El vocero de Putin y del Kremlin, Dmitri Peskov, dijo esta semana a la cadena CNN que Rusia podría considerar usar sus armas nucleares en caso de "una amenaza existencial para nuestro país".



Hoy, Peskov dijo que OTAN tenía un "entendimiento histérico e inadecuado" de la situación actual en Ucrania.

Fuente: Télam