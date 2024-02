La OTAN e integrantes de la alianza militar, entre ellos Estados Unidos, dijeron hoy martes que no planean enviar tropas a Ucrania a pelear con Rusia, luego de que líderes europeos declararan que algunos países lo tenían bajo consideración y de que Moscú advirtiera que esto agravará la guerra y "no les conviene".



"Los aliados de la OTAN están brindando un apoyo sin precedentes a Ucrania. Lo hemos estado haciendo desde 2014 y lo hemos intensificado después de la invasión a gran escala" rusa, dijo el secretario general de la alianza atlántica, Jens Stoltenberg.



"Pero no hay planes para desplegar tropas de combate de la OTAN en Ucrania", agregó Stoltenberg, informó la agencia de noticias Ansa.



La Casa Blanca confirmó esta posición. "El presidente (Joe) Biden ha sido claro en que Estados Unidos no enviará tropas a combatir en Ucrania", informó la portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, Adrienne Watson.



Alemania, Reino Unido, España, Eslovaquia, República Checa y Polonia, todos países de la OTAN, también descartaron o se mostraron en desacuerdo con la idea, y lo mismo hizo Suecia, que acaba de superar el último obstáculo para incorporarse a la alianza.



En Rusia, en tanto, el vocero del presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que a Occidente "no le conviene" enviar tropas a Ucrania.



"No le conviene para nada a esos países, y deben ser conscientes de ello", declaró el portavoz Dmitri Peskov a periodistas en Moscú, y agregó que el simple hecho de plantear esa posibilidad supone "un nuevo elemento muy importante" en el conflicto.



Al ser consultado sobre si la presencia de tropas de países miembros de la OTAN en Ucrania desembocaría en una confrontación directa entre la Alianza atlántica y Rusia, el vocero del Kremlin respondió: "En ese caso tendríamos que hablar no de una posibilidad, sino de la inevitabilidad" de esa confrontación.



"Y esos países tienen (...) que preguntarse si (la confrontación con Rusia) les conviene, y sobre todo, si le conviene a sus ciudadanos", advirtió.



Los comentarios llegaron luego de que el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico, dijera ayer que algunos países sopesaban alcanzar acuerdos bilaterales de seguridad con Ucrania para enviar tropas a combatir contra las fuerzas invasoras rusas.



Fico dijo que su gobierno no planea proponer el envío de soldados eslovacos, pero no proporcionó detalles sobre qué países podrían estar considerando tales acuerdos o qué harían las tropas en Ucrania.



En Francia, al recibir a Fico y una veintena más de líderes de 20 países para discutir cómo aumentar la ayuda a Ucrania, el presidente Emmanuel Macron dijo ayer que un envío de tropas a Ucrania no podía "descartarse".



El canciller francés, Stéphane Séjourné, repitió hoy esa idea, aunque limitó las tareas que realizarían estas fuerzas militares.



La presencia de tropas occidentales en Ucrania no traspasaría ningún "umbral de beligerancia", aseguró, y precisó que esos efectivos podrían dedicarse a acciones de desminado o de lucha contra ciberataques.



Los países occidentales deberían "pensar en nuevas acciones para apoyar a Ucrania", incluyendo el desminado, la ciberdefensa y "la producción de armas (...) en territorio ucraniano", indicó Séjourné en la Asamblea Nacional (Cámara baja).



Mijail Podoliak, principal asesor del presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dio la bienvenida a cualquier propuesta de "aumentar, ampliar o cambiar" la forma en que se ayuda a Ucrania.



"Los líderes de varios países europeos sugieren ampliar el alcance del debate, introducir nuevas variables y delinear lo que se puede hacer. Y esto es excelente. Ucrania necesita todas las soluciones posibles para aumentar sus capacidades militares", escribió en la red social X (antes Twitter).



En Alemania, el jefe de Gobierno, el canciller federal Olaf Scholz, rechazó la idea de Macron de enviar a Ucrania a tropas de países europeos o de la OTAN.



"Lo que se acordó al principio entre nosotros también se aplica al futuro, es decir, que no habrá soldados en suelo ucraniano enviados allí por países europeos o países de la OTAN", dijo Scholz a la prensa en la ciudad de Friburgo.



Reino Unido no planea un "despliegue a gran escala" de tropas en Ucrania, afirmó un portavoz del primer ministro británico, Rishi Sunak, en relación a los comentarios de Fico y de Macron.



El Gobierno de España tampoco está de acuerdo con la idea de un eventual despliegue de tropas europeas en Ucrania, dijo la portavoz del Ejecutivo español, Pilar Alegría.



En Suecia, que ayer superó su último obstáculo para convertirse en el miembro número 32 de la OTAN con la aprobación de su ingreso por parte de Hungría, el primer ministro Ulf Kristersson dijo que el envío de tropas a Ucrania "no está en la agenda por el momento", reportó la cadena pública sueca SVT.



Ucrania está a la defensiva desde el fracaso de una contraofensiva para retomar territorios ocupados por Rusia, que se siguió de una brusca disminución del apoyo militar que había recibido hasta entonces de Estados Unidos y otros países de la OTAN.



Esto ha permitido a Rusia retomar la iniciativa a lo largo de la línea de frente de 1.000 kilómetros, y en días recientes conquistó la ciudad de Avdiivka, en la ocupada provincia oriental ucraniana de Donetsk, y poblados cercanos.



Rusia anunció hoy la captura de un segundo pueblo cercano a Avdiivka, luego de haber reivindicado ayer la toma de otro.



"En el área de Avdiivka (...) unidades liberaron el pueblo de Severnoye", dijo en su informe diario el ministro de Defensa ruso, Serguei Shoigu, utilizando el nombre ruso de la localidad conocida en ucraniano como Sieverne.



El Ejército ucraniano no confirmó la caída de Sieverne, pero dijo hoy que las fuerzas rusas seguían avanzando hacia el oeste y el noroeste de Avdiivka.



Cada vez hay más dudas sobre la viabilidad del apoyo a largo plazo de Estados Unidos a Ucrania, especialmente ante la posibilidad de un regreso a la Casa Blanca del líder republicano Donald Trump, que admira a Putin y promete terminar con la guerra "en 48 horas".



Además, un nuevo paquete de ayuda militar a Ucrania sigue bloqueado en el Congreso estadounidense por legisladores del Partido Republicano que responden a Trump y que exigen atarlo a un refuerzo de la seguridad en la frontera con México para frenar la inmigración ilegal.



En ese marco, Zelenski llegó hoy a Arabia Saudita para hablar sobre la mediación de ese país en los canjes de prisioneros de guerra y buscar respaldo en la cumbre que impulsa Kiev en Suiza para discutir su propuesta de paz.



En Rusia, en tanto, autoridades afirmaron hoy que el Ejército ruso impidió un ataque con gas tóxico que los servicios especiales ucranianos proyectaban lanzar en la sureña provincia ucraniana de Zaporiyia, que está ocupada por las fuerzas rusas desde el inicio de la invasión hace dos años.



"Se ha frustrado un intento de los servicios especiales ucranianos de cometer un atentado en la región de Zaporiyia mediante el uso de un equivalente al agente militar tóxico 'BZ', según la clasificación de la OTAN", indicó el Servicio de Seguridad Federal ruso FSB.



Un comunicado del FSB señaló que en la operación se incautaron agentes tóxicos que "se utilizan en la fabricación de armas químicas de destrucción masiva y fueron desarrollados en Estados Unidos".



También hoy, Rusia afirmó que destruyó un tanque estadounidense Abrams en el este de Ucrania, la primera reivindicación de este tipo desde que Washington envió a las fuerzas de Kiev este tipo de carros pesados.