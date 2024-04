El Ejército de Israel interceptó un drone dirigido contra su territorio procedente “del este” durante la madrugada de este lunes y sin que haya causado alguna amenaza o daño alguno, todo ello unas horas después de una acción similar contra un “objeto sospechoso” proveniente del mar Rojo.

“Durante la noche, aviones de combate de la Fuerza Aérea han interceptado con éxito un vehículo no tripulado que se dirigía a territorio israelí desde el este. El vehículo estaba siendo vigilado por fuerzas de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), no suponía una amenaza y no se activó ninguna alerta. No se produjeron víctimas ni daños”, informó el Ejército israelí en su cuenta de la red social X, antes Twitter.

Cabe destacar que tanto en Siria como en Irak hay presencia de milicias proiraníes y que anteriormente ya han realizado ataques contra territorio israelí, aunque ningún grupo ha reclamado el ataque por el momento.

Defensa eficaz

Las defensas antiaéreas de Israel funcionaron con éxito ante el ataque iraní sin precedentes que lanzó el régimen iraní la madrugada del domingo y aseguró que logró interceptar con ayuda de sus aliados el 99% de los más de 300 drones y misiles lanzados hacia su territorio. Pero las tensiones regionales continúan, en medio de temores a una escalada mayor en caso de un posible contraataque israelí.

Hace años que los dos rivales libran una guerra encubierta caracterizada por incidentes como el ataque de Damasco. Pero la escalada de tensiones de este domingo, que hizo sonar las sirenas antiaéreas en todo Israel, constituyó la primera agresión militar directa de Irán contra Israel, pese a décadas de enemistad iniciadas con la Revolución Islámica en 1979.

A lo largo de los años, Israel ha establecido una red de defensa antiaérea de varias capas que incluye sistemas capaces de interceptar distintas amenazas, como misiles de largo alcance, misiles de crucero, drones y cohetes de corto alcance.

Ese sistema, junto con su colaboración con las fuerzas de Estados Unidos y otros países, ayudó a frustrar lo que habría sido un ataque mucho más devastador en un momento en el que Israel ya está inmerso en una guerra contra Hamas en la Franja de Gaza y libra combates de bajo nivel en su frontera norte con la milicia libanesa Hezbollah. Tanto Hamas como Hezbollah tienen apoyo iraní.

Cómo es el moderno sistema Hetz-Arrow que utilizó Israel

El sistema de defensa aérea Hetz-Arrow, desarrollado por Israel, jugó un papel crucial en la protección del espacio aéreo israelí durante el ataque sin precedentes del régimen de Irán llevado a cabo en horas de la madrugada de este domingo, que incluyó el lanzamiento de centenares de drones, además de misiles balísticos y de crucero.

El Hetz-Arrow es parte del escudo de defensa de múltiples capas de Israel, diseñado para enfrentar diferentes amenazas, desde cohetes de corto alcance hasta misiles balísticos intercontinentales.

El sistema Arrow (Hetz en hebreo, que significa flecha), incluye varias versiones, siendo el Arrow 2 y el Arrow 3 los más avanzados en operación.

(Con información de Europa Press)