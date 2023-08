El hijo del actor español, Rodolfo Sancho, confesó haber asesinado a un cirujano plástico colombiano en Tailandia. Daniel Sancho está acusado, además, de descuartizar el cuerpo del hombre según informaron las autoridades policiales este sábado.

Tras la investigación por la muerte del especialista, los investigadores hallaron partes del cuerpo que coincidirían con el ADN del hombre de 44 años, identificado como Edwin Arrieta Arteaga, asesinado en la isla turística de Koh Pha Ngan.

Daniel Sancho Bronchalo, de 29 años, llegó a Tailandia el 31 de julio como turista y confesó ser el responsables de asesinar y descuartizar al cirujano plástico. “Lo admitió”, explicó Panya Niratimanon, jefe de policía de Koh Pha Ngan.

“La víctima y el sospechoso se conocían antes de venir a Tailandia, y sus dudosas actividades indican que podía asesinar a la víctima”, explicó el efectivo policial sobre la confesión de Sancho tras admitir ser culpable de aseinar y descuartizar.

La confesión de Daniel Sancho y la repercusión de los medios

Tras la confesión de Daniel Sancho, su padre y el actor de “La Corona Partida” o “La Noche de los Girasoles”, pidió el “máximo respeto” para su hijo y su familia en “estos momentos delicados y de gran confusión”. En este sentido, solicitó también evitar “emitir juicios precipitados sobre los recientes acontecimientos”.

De esta manera, la agencia EFE informó cómo fue la confesión de Daniel Sancho: “Soy culpable, pero yo era el rehén de Edwin. Me tenía como rehén. Era una jaula de cristal, pero era una jaula. Me hizo destruir la relación con mi novia, me ha obligado a hacer cosas que nunca hubiera hecho”.

Incluso, las cámaras de vigilancia de un supermercado tailandés captaron al influencer español comprando cuchillos, una sierra y bolsas de basura y se registró su ubicación en la isla ubicada en el Golfo de Tailandia, famosa por sus festivales de luna llena.