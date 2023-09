La esposa del narcotraficante mexicano Joaquín "El Chapo" Guzmán, Emma Coronel, salió hoy de la prisión federal estadounidense en la que cumplía condena desde hace casi dos años por cargos de tráfico de drogas y lavado de dinero.



"Podemos confirmar que Emma Coronel Aispuro fue puesta en libertad de la custodia de la Oficina Federal de Prisiones hoy, 13 de septiembre de 2023", expresó la vocera del Buró Federal de Prisiones, Randilee Giamusso.



"Por razones de privacidad y seguridad, la agencia no proporciona información adicional sobre aquellos que ya no están bajo nuestra custodia", agregó.



Coronel fue sentenciada a tres años de prisión y cuatro años de libertad condicional en noviembre de 2021 por cargos de conspiración para distribuir e importar sustancias ilícitas a Estados Unidos, blanqueo de capitales y por participar en los negocios ilícitos de su esposo.



Antes de su sentencia, Coronel se dirigió al tribunal y expresó un profundo remordimiento por su participación con Guzmán y el cartel de Sinaloa y el daño que pudo haber causado a los ciudadanos de Estados Unidos.



Así, en junio de ese año, se declaró culpable de los cargos y recibió crédito por el tiempo ya cumplido, consignó la televisora CNN En Español.



Los fiscales habían pedido 48 meses de prisión, nueve meses por debajo del mínimo de las pautas de sentencia, cinco años de libertad condicional y el decomiso de 1,5 millones de dólares, después de considerar varios factores, incluido que consideran que su papel en la conspiración es mínimo y en apoyo de su esposo, que la eximió de responsabilidad rápidamente después de su arresto, ahorrándole tiempo y recursos al gobierno en las audiencias en la preparación del juicio, y que no tiene antecedentes penales previos.



El abogado de la convicta, Jeffrey Lichtman, había adelantado en febrero de 2022 que su defendida podría salir de prisión en el mes de septiembre tras acogerse a un beneficio que otorga la Agencia Federal de Prisiones (BOP, por sus siglas en inglés) a condenados que cumplen con 85% de la sentencia, detalló la agencia de noticias Europa Press.



Sin embargo, Lichtman en aquel entonces remarcó que las nuevas condiciones no implican en cualquier caso una reducción de la condena.