A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 89 de la invasión de Rusia a Ucrania:





-El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, pidió hoy durante su intervención en el Foro Económico de Davos el fin de cualquier tipo de comercio con Rusia y el "máximo" de sanciones posibles, que obliguen a Moscú a “pagar por sus acciones agresivas” y la invasión del territorio ucraniano, al tiempo que volvió a reclamar armas para su país. Una importante delegación ucraniana está en Suiza para hacer oír las demandas del país en guerra. Las sanciones occidentales contra Moscú por la guerra llevaron al WEF, la entidad que organiza el foro, a excluir a todos los participantes rusos.





-El Gobierno de Rusia no descarta que los combatientes ucranianos capturados en la acería de Azovstal, en la ciudad sureña de Mariupol, sean en el futuro intercambiados por prisioneros rusos, un pedido que Ucrania hizo público. El viceministro de Exteriores ruso, Andrei Rudenko, fue quien deslizó esa opción pero rehusó dar detalles, aunque admitió que "todo" está sobre la mesa. Rusia reclamó al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) información sobre los soldados rusos capturados por Ucrania.





- El vicecanciller ruso, Andrei Rudenko, dijo que el Kremlin estudia un plan de paz presentado el viernes pasado por Italia a la ONU, luego de que ayer un negociador ruso afirmara que Rusia estaba dispuesta a reanudar las conversaciones de paz con Ucrania y que la suspensión se debía a Kiev. Si bien los detalles del plan no fueron publicados, en términos generales prevé un alto el fuego en Ucrania y la desmilitarización del frente bajo la supervisión de la ONU; negociaciones sobre el estatus de Ucrania, que entraría en la UE pero no en la OTAN; un acuerdo bilateral entre Ucrania y Rusia sobre Crimea y el Donbass; y la conclusión de un acuerdo multilateral de paz y seguridad en Europa, según el diario italiano La Repubblica.





-Un tribunal de Kiev condenó a cadena perpetua a un soldado ruso de 21 años hallado culpable de crímenes de guerra, en el primer veredicto de este tipo en Ucrania desde el inicio de la invasión lanzada por Moscú el 24 de febrero. Vadim Shishimarin, un sargento ruso, admitió en el juicio que le disparó a un hombre siguiendo la orden de un superior.





-Las nuevas autoridades prorrusas de la provincia ucraniana de Jersón, una de las cinco conquistada por Moscú, instauraron el lunes como moneda oficial junto a la grivna ucraniana el rublo ruso. "La región se vuelve ahora una zona con doble divisa: el rublo circulará al mismo tiempo que la grivna. Las sociedades y los empresarios pueden anunciar precios en ambas monedas", anunció la administración civil y militar aliada a Rusia en esa región situada en el sur de Ucrania.





-Ucrania perderá este año hasta la mitad de su cosecha de trigo de invierno debido al conflicto bélico, dijo Viktoriia Mikhalchuk, portavoz de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). "Según la estimación preliminar de la FAO, 49 por ciento del trigo de invierno y 38 por ciento del centeno no se recogerán", advirtió.





-El mundo superó por primera vez el umbral de los 100 millones de personas que se refugiaron fuera de los límites de los países donde vivían o debieron abandonar sus ciudades para desplazarse hacia otras zonas aún dentro del mismo territorio nacional, cifra que en los últimos meses creció debido a la guerra en Ucrania, informó hoy Naciones Unidas.