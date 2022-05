A continuación, un repaso de los principales hechos ocurridos hoy, en el día 96 de la invasión de Rusia a Ucrania:



- El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo que el gobierno estaba "haciendo todo lo posible" para evitar la caída de Severodonetsk, una de las últimas grandes ciudades que Ucrania controla en la región oriental del Donbass. El gobernador de la región de Severodonetsk, donde queda la ciudad homónima, Sergii Gaidai, reiteró que la situación era "muy difícil", que los "rusos avanzan" y que los "combates continúan". Agregó que la ruta que une Severodonetsk con la ciudad gemela de Lisichansk y con la de Bajmut era "peligrosa" para permitir la evacuación de civiles y el paso de ayuda humanitaria.





- La Unión Europea (UE) analizaba el sexto paquete de sanciones, que incluye el embargo a las importaciones de gas ruso. La presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, admitió que no esperaba que las medidas se aprobaran en la cumbre que terminará mañana. "Todavía no hemos alcanzado el objetivo, pero hemos avanzado; no espero que el problema se resuelva en 48 horas, pero estoy segura de que finalmente encontraremos una solución", dijo. Horas antes, un alto funcionario europeo confirmó que además del embargo al petróleo, el sexto conjunto de sanciones incluirá otras medidas.





- El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, propuso por teléfono a su par ruso, Vladimir Putin, "mantener una reunión en Estambul entre las delegaciones de Rusia, Ucrania y la ONU". También expresó su disposición a jugar un rol en un potencial mecanismo de observación, si ambas partes están de acuerdo y señaló que en Siria continúan los ataques kurdos contra Turquía y civiles sirios.





- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, descartó que Washington vaya a enviar sistemas de misiles de largo alcance que puedan llegar hasta Rusia, tal como habían informado fuentes del Pentágono a la prensa. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dimitri Medvedev, calificó de "razonable" la decisión del presidente estadounidense y dijo que en caso de haber definido lo contrario "las Fuerzas Armadas rusas habrían cumplido su amenaza" y "atacado los centros para tomar estas decisiones criminales".





- Autoridades militares ucranianas informaron que el periodista francés Frederick Leclerc-Imhoff murió en un ataque ruso en la ciudad de Severodonetsk. Ya son ocho los periodistas fallecidos desde el comienzo de la invasión.





- En Zaporiyia, que alberga la mayor central nuclear de Europa, en tanto, un coche bomba explotó en Melitopol e hirió a dos civiles, informaron las autoridades instaladas por Rusia en esa ciudad sureña.