Las emisiones de dióxido de carbono podrían anotar su mayor caída desde la Segunda Guerra Mundial este año, ya que el brote de coronavirus ha colocado a la actividad económica en un virtual punto muerto, según el presidente de una red de científicos que proporciona datos de referencia. Rob Jackson, quien preside el Proyecto Global de Carbono, dijo que la producción de carbono podría caer más de un 5% interanual, la primera baja desde una reducción del 1,4% después de la crisis financiera de 2008. "No me sorprendería ver una caída del 5% o más en las emisiones de dióxido de carbono este año", algo que no se ha visto desde la Segunda Guerra", dijo Jackson, profesor en la Universidad de Stanford en California.

De película

500 mil dólares donó el cineasta Steven Spielberg para comida de médicos y enfermeros de un hospital de Los Ángeles.

Pánico social

1,9 millones de armas se vendieron en EEUU, el doble que el mes anterior, por miedo a los desórdenes por el coronavirus.