Ayer se conoció que la reina Isabel II de Inglaterra había fallecido a los 96 años. Esta noticia conmocionó no solo a Gran Bretaña, sino que a todo el mundo. La monarca se convirtió en la regente más longeva de la historia de la nación y a pesar de que estos son momentos muy duros y difíciles para su familia, debe recordarse que la relación con sus parientes no era la mejor.

Entre los conflictos durante la vida de Lady Di y su mal trato con su hijo mayor Carlos, la fallecida reina no tenía muy buenos vínculos familiares y aquel que no pudo reconstruir fue con su nieto Harry. Todo inició con la presentación oficial de la familia de su actual esposa Meghan Markle, en medio de la cena familiar se hizo un chiste racista que no fue para nada del agrado de la actriz. Al mismo tiempo surgieron frases sobre el tono de piel de la joven que tampoco gustaron a la pareja.

Con todo esto la relación entre el príncipe y el resto de su familia se fue deteriorando poco a poco, llegando al punto en que dejó de hablar con su hermano William. Harry decidió separarse por completo de ellos y se mudó con su esposa a California, cortando todo vinculo real. Quedó más claro cuando la Reina tomó como última decisión antes de morir separarse aún más de ellos.

La mala relación llegó a tal grado que hace unos pocos días la Reina había desheredado a sus bisnietos por parte de Harry y Meghan. La decisión hizo que quedaran fuera de la sucesión de la colección de más de 300 gemas y joyas. La mayoría ahora, irán a las manos de Kate Middletton, aunque la hija de la reina, Charlotte, también recibirá una parte de dicha colección.